Более 1,2 тыс. российских фильмов получат господдержку к 2026 году

К 2026 году в России будет больше 1200 национальных фильмов с государственной поддержкой их производства, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который подготовило российское Минэкономразвития.

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Кроме того, в этом году число таких кинокартин достигнет 857.

Планируется, что к 2026 году количество мероприятий, посвященных кино, достигнет 433, а к концу этого года - 252.