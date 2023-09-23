Режиссер «Дэдпула 3» опубликовал фото с Рейнольдсом и Джекманом

Режиссер «Дэдпула 3» Шон Леви опубликовал в одной из своих соцсетей фото с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. На изображении актёры наслаждаются приёмом пищи в доме постановщика.

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"Три амиго ждут, чтобы снова начать съёмки", - подписал фото режиссер.

Полторы недели назад Леви рассказал, что съёмочная команда успела снять ровно половину от запланированного материала, пока не стартовала забастовка актёров Голливуда. Впереди у создателей было ещё около 35 дней съёмок из общих 70.

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