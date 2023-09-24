Что посмотреть дома: 4 фильма и сериала

Ностальгируем по детству с новыми "Папиными дочками", отправляемся на странный сеанс семейной терапии в Испании, знакомимся с загадочным таксистом и разбираемся в причинах абьюза. Если вы не знаете, что посмотреть дома, - эта огненная подборка для вас.

© Кадр из сериала "Потерянные цветы Элис Харт"

Веник повторяет судьбу Воронина-старшего и остаётся один с четырьмя дочками в продолжении хитовых "Папиных дочек". Три семейные пары попадают на странный сеанс групповой терапии и доходят "до ручки" в испанском "О чём говорят незнакомцы". Бабушка-Сигурни Уивер раскрывает свои мрачные тайны на тему абьюза в атмосферных "Потерянных цветах Элис Харт". А таксист-кентавр в исполнении Юры Борисова охотится за своей пассажиркой в атмосфере ночного города. Два сериала и два фильма - в новом выпуске рубрики #КиноЗдесь.

Видео дня

"Папины дочки. Новые" (18+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.9

Время: 20 серий по 24 минуты

О чём сериал. "Я не плачу, просто ностальгия в глаз попала". Хитовый сериал нашего детства получил продолжение. Здесь "проклятие семьи Васнецовых" переходит уже на повзрослевших дочерей семейства. Прямо в канун годовщины свадьбы от Веника (Филипп Бледный) сбегает Даша (та самая бывшая девушка-готка, она же Анастасия Сиваева), оставив невезучего отца с четырьмя детьми, обручальным кольцом и прощальным письмом на руках. Мужчине предстоит повторить "весёлую" судьбу тестя, а в помощники запишутся повзрослевшие тётушки: Галина Сергеевна (Лиза Арзамасова), Маша (Мирослава Карпович), уроженка Омска Женя (Дарья Мельникова) и Пуговка (Екатерина Старшова).

Что интересного. Снял продолжение Александр Жигалкин, уже трудившийся над оригинальным проектом с 2007 года. К проработке ситкомов и скетчей режиссёру не привыкать, он также снимал "6 кадров", "Воронины" и "Слава Богу, ты пришёл!". В обновлённом ситкоме появятся Васнецов-старший (Андрей Леонов), мама семейства Людмила (Нонна Гришаева), бабушка Антонина Семёновна (Ольга Волкова) и, конечно же, "аллигатор" Василий Федотов (Александр Олешко).

Предупреждение. Непередаваемый колорит первых сезонов, когда было настолько плохо, что хорошо, и мы умилялись этой незамысловатой истории, подобно "Ералашу" - такое ни в каком перезапуске повторить невозможно. Трогательная атмосфера, наивный и добрый юмор, комичные персонажи и ситуации - этот лёгкий сериал даст вам разгрузиться, посмеяться, поностальгировать. Но на большее рассчитывать не стоит.

"О чём говорят незнакомцы" (18+)

Режиссёр: Херардо Эрреро

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 93 минуты

О чём фильм. Паре с проблемами можно пассивно посочувствовать, а можно активно предложить в срочном порядке обзавестись семейным психологом. В разговорной драме режиссёра Херардо Эрреро три семейные пары решают накопившиеся противоречия как раз с помощью "мозгоправа". Правда, неожиданно для себя оказываются на совместной групповой терапии. Самого психолога нет, а на столе восемь конвертов с инструкциями. Постепенно погружаясь в пучину самоанализа, герои всё больше начинают откровенничать на личные темы: любовь, секс, насилие в семье, комплексы и табу. Неожиданный сюжетный твист в финале приятно удивит даже самого невозмутимого зрителя.

Что интересного. Фильм яростно разрывает романтические шаблоны о семейной идиллии и беспощадно срывает пластырь с болевых точек в отношениях мужчины и женщины. Лаура и Даниэль вместе со школьной скамьи, и пылкую страсть юности давно загасили бытовые дрязги. Эстебан и Карла вроде идеальная пара, но всё не решаются на следующий шаг - наконец съехаться. Роберта и Марта - самая сложная пара, потому что в корень их проблем в домашнем насилии. При этом соблюдается единство времени и места - сцены почти театрально сменяют друг друга в одной единственной комнате, но наблюдать за диалогами очень интересно все полтора часа. Кстати, фильм основан на пьесе, по которой в 2015 году в Испании даже шёл одноимённый спектакль, в котором играли двое из героев ленты.

Предупреждение. Кинозрители рассказывают, что после просмотра "О чём говорят незнакомцы" некоторые шокированные пары не спешили уходить из кинозала. Так что если вы и ваш партнёр чувствуете, что проблемы есть, но пока не готовы к такой глубокой психологической проработке - с фильмом лучше повременить.

"Кентавр" (18+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 101 минута

О чём фильм. Бойтесь разговорчивых таксистов под покровом российской ночи… Саша (Юрий Борисов) предпочитает таксовать ночью, чтобы колесить по городу без пробок, да и люди ночью попадаются интересные, открываются с неожиданной стороны. В один из таких заказов Саша знакомится с эскортницей Лизой, молодые люди сперва ладят, и мужчина даже вызывается прокатить девушку по делам. Но позже начинается крышесносная психологическая игра в "кошки-мышки", в которой с первого раза не разберёшь, кто здесь на самом деле охотник, а кто жертва.

Что интересного. Тревожный триллер с великолепным саспенсом - то, что нужно для яркого адреналинового киновечера. Украшает атмосферный нуар удачный актёрский дуэт Юры Борисова и Анастасии Талызиной. А почему фильм всё-таки называется "Кентавр", и причём тут машина - уловят только самые внимательные зрители.

Предупреждение. Если вы из тех людей, кто в такси лихорадочно отправляет друзьям скриншот с номером машины - этот фильм определённо не для вас.

"Потерянные цветы Элис Харт" (18+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 7 серий по 1 часу

О чём мини-сериал. У маленькой Элис (Алисия Дебнем-Кери) в пожаре погибают родители, поэтому она перебирается жить к своей бабушке (Сигурни Уивер), на её прекрасную цветочную ферму. Всё бы ничего, вот только пожар устроила сама девочка, действуя вполне целенаправленно. Её тиран-отец истязал семью, а мать всё это допускала. В прошлом бабушки тоже много недомолвок и мрачных секретов, а саму ферму населяют сломленные женщины, вырвавшиеся из под контроля мужей-абьюзеров. Все эти героини - и есть те самые потерянные цветы. Каждая со своей печальной и шокирующей историей, отголоски которой ещё долгие годы будут отравлять мерное течение их жизней.

Что интересного. Если предыдущие "О чём говорят незнакомцы" поднимали тему домашнего абьюза громко и прямо, то "Потерянные цветы Элис Харт" делает это гораздо тоньше и уходит совсем в другую параллель. Эстетичная и мрачная драма со звездой "Чужого" Сигурни Уивер - по большей части женский проект, наполненный очаровательными визуальными метафорами, искусством и природой.