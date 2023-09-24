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Стала известна дата выхода фильма «Дрянные девчонки: Мюзикл»

«Дрянные девчонки: Мюзикл» выйдет на большом экране. По данным ET, фильм покажут в кинотеатрах вместо первоначального решения выпустить на стриминговом сервисе. Новая картина – это адаптация бродвейского мюзикла, который в свою очередь был создан на основе популярной комедии 2004-го года.

Названа дата выхода фильма «Дрянные девчонки: Мюзикл»
© Inc-News

Главную роль Кэйди Хэрон в киномюзикле исполнила Энгаури Райс. Компанию на съёмочной площадке ей составили Рене Рэпп, Аулии Кравальо, Бизи Филиппс, Эшли Парк, Джон Хэмм и др.

Сюжет мюзикла последует за новой ученицей одной из американских школ, которую не очень «доброжелательно» встречают одноклассники. На экраны фильм выйдет 12-го января 2024-го года.