Леонардо Ди Каприо мог сыграть в «Бэтмене» Нолана

"После премьеры фильма он сказал мне: "В следующий раз напиши про Загадочника. И возьмите на эту роль Лео. Передай Крису (Нолану), что Загадочника обязательно должен сыграть Лео". Только вот мы работали совсем не так", - рассказал сценарист.

Гойер объяснил, что у него и Нолана был другой подход к созданию фильмов, в отличие от главы компании. Режиссер и сценарист считали, что не стоит выбирать злодея в самом начале продакшена. Кинематографисты писали историю главного героя и только после этого выбирали антагониста. Поэтому врагом Бэтмена стал Бейн (Том Харди).