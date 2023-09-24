Фильм «Барби» стал самым кассовым в 2023 году
Фильм Греты Гервиг «Барби» заработал в мировом прокате $1 миллиард 360 миллионов, став рекордсменом этого года. Также это самый кассовый фильм, сделанный женщиной режиссёром.
На втором месте остался мультфильм «Братья Супер Марио в кино» с результатом $1,358 миллиарда. Более успешного релиза чем «Барби» у студии Warner Bros. Pictures ещё не было.
По сюжету фильма, куклы Барби и Кен оказываются в реальном мире, где они сталкиваются с домогательствами и сексизмом.
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