Фильм «Барби» стал самым кассовым в 2023 году

Фильм Греты Гервиг «Барби» заработал в мировом прокате $1 миллиард 360 миллионов, став рекордсменом этого года. Также это самый кассовый фильм, сделанный женщиной режиссёром.

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На втором месте остался мультфильм «Братья Супер Марио в кино» с результатом $1,358 миллиарда. Более успешного релиза чем «Барби» у студии Warner Bros. Pictures ещё не было.