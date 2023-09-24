Как снимали "Иван Васильевич меняет профессию"

50 лет назад на киноэкраны вышел фильм, который был признан шедевром и лучшей комедией в истории отечественного кинематографа, — «Иван Васильевич меняет профессию».

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«Вечерняя Москва» вспоминает, как снималась легендарная картина.

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Как все начиналось

Пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич», написанная в 1935 году, на которую опирается сюжет комедии, была впервые опубликована только в 1965-м.

Но к идее снять фильм об Иване Грозном Леонида Гайдая подтолкнула не столько пьеса, сколько спектакль по ней, который был хитом Театра киноактера. Причем в массовке на пиру у Ивана Грозного играла молоденькая актриса Нина Маслова.

Позже она же исполнила роль царицы Марфы Васильевны в фильме Гайдая.

В журнале «Советский экран» опубликовали фоторепортаж «Царь Иван Грозный гуляет по современной Москве». Царя изображал актер Аркадий Толбухин, который сыграл роль Грозного в спектакле. Увидев этот материал, Гайдай тоже загорелся идеей переместить государя из XVI века в столицу 1960-х.

Без Никулина

Изначально в образе царя и советского интеллигента Бунши Леонид Гайдай видел одного из своих любимцев, Юрия Никулина. Однако артист отказался от роли. Почему — версии разнятся.

Жена Гайдая, актриса Нина Гребешкова, высказывала такое мнение: Никулину казалось, будто фильм по опальному Булгакову никогда не выпустят на экраны.

Однако есть и другое предположение: Юрий Никулин слыл человеком со сложным характером, его склонность спорить с режиссерами была известна всем. И с Гайдаем у Никулина все чаще возникали творческие разногласия. В итоге артисты разошлись.

Идея Яковлева

После роли Ивана Васильевича актер Театра Вахтангова Юрий Яковлев стал знаменитым на весь Союз.

Но на пробах ему пришлось выдержать конкуренцию с Евгением Лебедевым, Евгением Евстигнеевым и Георгием Вициным. Требовался очень мощный, многоплановый артист, который бы органично вписался в два противоположных образа — величественного государя и мелкого склочника-управдома.

— Передо мной стояла непростая задача, — вспоминал Яковлев, — сыграть практически в одном гриме двух абсолютно разных людей. Я предложил Гайдаю такой ход: управдом Бунша будет говорить шепелявой скороговоркой, быстро, сбивчиво, а Иван Грозный, наоборот, должен говорить громко, раскатисто, почти рычать.

Секрет Зины

Актриса Наталья Селезнева, сыгравшая Зину, жену Шурика, по ее признанию, была с юности влюблена в Юрия Яковлева. На съемках комедии актриса впервые работала вместе со своим кумиром, ее удивляло, как остроумно Яковлев импровизирует на съемочной площадке. Так, именно Яковлев придумал играть в «ладушки» с царицей, включить в хореографию чарльстон, а также шептать что-то смешное на ухо героине. Что же такое говорил Иван Грозный Зине Тимофеевой? Актриса в конце концов открыла секрет:

— Он меня звал «Наташка» и говорил мне: «Наташка, у меня 10 минут, я опаздываю на спектакль!» Я понимала, что такое опоздать на спектакль, но при этом мне надо было безудержно кокетничать и хохотать!

Эпизод с котлетами

Бытует миф, что из комедии было вырезано много эпизодов — якобы по соображениям цензуры. Например, эпизод, где Иван Грозный жарит котлеты на горелке.

Мол, историческому лицу негоже представать перед зрителем в столь «заземленном» виде. На самом деле худсовету просто показалось, что эта сцена не вписывается в динамику повествования, и Гайдай согласился.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шпагин, режиссер, историк кино:

— В случае с «Иваном Васильевичем» Гайдаю удалось далеко уйти от оригинала и сделать последнюю гомерически смешную комедию в СССР — с «фирменным» юмором, который всегда опирается на определенные архетипы и недостатки нашей жизни, поэтому социально очень узнаваем. Причем у Гайдая получается не просто фельетон на злобу дня, а целая панорама жизни, которую интересно смотреть в любую эпоху.

Ели ложками настоящую икру

«Черная, красная...»

Актриса Нина Маслова, сыгравшая царицу Марфу Васильевну, жену Ивана Грозного, вспоминала: — Угощения на столе были самые настоящие — и стерлядь, и все закуски (почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком и так далее. — «Вечерняя Москва»). И икру я ела ложками, она тоже была настоящая. Уже позже я узнала, что Леонид Гайдай лично внес какую-то сумму в организацию этого роскошного стола. Ему было важно,чтобы все выглядело достоверно.

«Не приставай к царю!»

Эту реплику, ставшую крылатой, произносит обаятельный авантюрист Жорж Милославский, с чьей ролью блистательно справился Леонид Куравлев. На кинопробах к фильму он «обошел» самого Андрея Миронова.

«Поелику мы зело на самолет опаздываем».

А эта забавная фраза, означающая: «Поскольку мы очень на самолет опаздываем», принадлежит режиссеру Карпу Якину, которого остроумно воплотил Михаил Пуговкин. Многих членов худсовета — режиссеров — насторожило, что их коллегу будет играть актер комедийного амплуа. Кандидатуру Пуговкина отстоял Григорий Чухрай: «Товарищи режиссеры! Вы все думаете о себе очень хорошо. И зря. Пуговкин вам покажет, какие типы среди вас встречаются». После выхода фильма на экраны многие подметили, что персонаж Якин получился меткой карикатурой на мэтра советского кино режиссера Ивана Пырьева.