Как снимали "Иван Васильевич меняет профессию"
50 лет назад на киноэкраны вышел фильм, который был признан шедевром и лучшей комедией в истории отечественного кинематографа, — «Иван Васильевич меняет профессию».
«Вечерняя Москва» вспоминает, как снималась легендарная картина.
Как все начиналось
Пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич», написанная в 1935 году, на которую опирается сюжет комедии, была впервые опубликована только в 1965-м.
Но к идее снять фильм об Иване Грозном Леонида Гайдая подтолкнула не столько пьеса, сколько спектакль по ней, который был хитом Театра киноактера. Причем в массовке на пиру у Ивана Грозного играла молоденькая актриса Нина Маслова.
Позже она же исполнила роль царицы Марфы Васильевны в фильме Гайдая.
В журнале «Советский экран» опубликовали фоторепортаж «Царь Иван Грозный гуляет по современной Москве». Царя изображал актер Аркадий Толбухин, который сыграл роль Грозного в спектакле. Увидев этот материал, Гайдай тоже загорелся идеей переместить государя из XVI века в столицу 1960-х.
Без Никулина
Изначально в образе царя и советского интеллигента Бунши Леонид Гайдай видел одного из своих любимцев, Юрия Никулина. Однако артист отказался от роли. Почему — версии разнятся.
Жена Гайдая, актриса Нина Гребешкова, высказывала такое мнение: Никулину казалось, будто фильм по опальному Булгакову никогда не выпустят на экраны.
Однако есть и другое предположение: Юрий Никулин слыл человеком со сложным характером, его склонность спорить с режиссерами была известна всем. И с Гайдаем у Никулина все чаще возникали творческие разногласия. В итоге артисты разошлись.
Идея Яковлева
После роли Ивана Васильевича актер Театра Вахтангова Юрий Яковлев стал знаменитым на весь Союз.
Но на пробах ему пришлось выдержать конкуренцию с Евгением Лебедевым, Евгением Евстигнеевым и Георгием Вициным. Требовался очень мощный, многоплановый артист, который бы органично вписался в два противоположных образа — величественного государя и мелкого склочника-управдома.
— Передо мной стояла непростая задача, — вспоминал Яковлев, — сыграть практически в одном гриме двух абсолютно разных людей. Я предложил Гайдаю такой ход: управдом Бунша будет говорить шепелявой скороговоркой, быстро, сбивчиво, а Иван Грозный, наоборот, должен говорить громко, раскатисто, почти рычать.
Секрет Зины
Актриса Наталья Селезнева, сыгравшая Зину, жену Шурика, по ее признанию, была с юности влюблена в Юрия Яковлева. На съемках комедии актриса впервые работала вместе со своим кумиром, ее удивляло, как остроумно Яковлев импровизирует на съемочной площадке. Так, именно Яковлев придумал играть в «ладушки» с царицей, включить в хореографию чарльстон, а также шептать что-то смешное на ухо героине. Что же такое говорил Иван Грозный Зине Тимофеевой? Актриса в конце концов открыла секрет:
— Он меня звал «Наташка» и говорил мне: «Наташка, у меня 10 минут, я опаздываю на спектакль!» Я понимала, что такое опоздать на спектакль, но при этом мне надо было безудержно кокетничать и хохотать!
Эпизод с котлетами
Бытует миф, что из комедии было вырезано много эпизодов — якобы по соображениям цензуры. Например, эпизод, где Иван Грозный жарит котлеты на горелке.
Мол, историческому лицу негоже представать перед зрителем в столь «заземленном» виде. На самом деле худсовету просто показалось, что эта сцена не вписывается в динамику повествования, и Гайдай согласился.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Шпагин, режиссер, историк кино:
— В случае с «Иваном Васильевичем» Гайдаю удалось далеко уйти от оригинала и сделать последнюю гомерически смешную комедию в СССР — с «фирменным» юмором, который всегда опирается на определенные архетипы и недостатки нашей жизни, поэтому социально очень узнаваем. Причем у Гайдая получается не просто фельетон на злобу дня, а целая панорама жизни, которую интересно смотреть в любую эпоху.
Ели ложками настоящую икру
«Черная, красная...»
Актриса Нина Маслова, сыгравшая царицу Марфу Васильевну, жену Ивана Грозного, вспоминала: — Угощения на столе были самые настоящие — и стерлядь, и все закуски (почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком и так далее. — «Вечерняя Москва»). И икру я ела ложками, она тоже была настоящая. Уже позже я узнала, что Леонид Гайдай лично внес какую-то сумму в организацию этого роскошного стола. Ему было важно,чтобы все выглядело достоверно.
«Не приставай к царю!»
Эту реплику, ставшую крылатой, произносит обаятельный авантюрист Жорж Милославский, с чьей ролью блистательно справился Леонид Куравлев. На кинопробах к фильму он «обошел» самого Андрея Миронова.
«Поелику мы зело на самолет опаздываем».
А эта забавная фраза, означающая: «Поскольку мы очень на самолет опаздываем», принадлежит режиссеру Карпу Якину, которого остроумно воплотил Михаил Пуговкин. Многих членов худсовета — режиссеров — насторожило, что их коллегу будет играть актер комедийного амплуа. Кандидатуру Пуговкина отстоял Григорий Чухрай: «Товарищи режиссеры! Вы все думаете о себе очень хорошо. И зря. Пуговкин вам покажет, какие типы среди вас встречаются». После выхода фильма на экраны многие подметили, что персонаж Якин получился меткой карикатурой на мэтра советского кино режиссера Ивана Пырьева.
«Мой аппарат, Зиночка, меня прославит. И тебя тоже» — так персонаж Александра Демьяненко, инженер Тимофеев, представляет жене Зине свое сенсационное изобретение — машину времени. Для создания этой декорации Гайдай пригласил настоящих ученых, но они сделали что-то совершенно некиногеничное, похожее на компьютер. Довести «машину» до ума помог скульптор Вячеслав Почечуев. Он взял за образец самогонный аппарат из короткометражки Гайдая «Самогонщики». Некоторые детали для устройства были изготовлены из стекла — чтобы выглядело более эффектно.