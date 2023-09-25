От чего будет зависеть успех «Чебурашки-2»

«Все будет зависеть от того, сложится ли так же удачно, как и в первом фильме, весь набор факторов, определяющих кассовый успех картины. Это интерес широкой семейной аудитории, качество картинки, хорошая музыка, драматургия, сценарий и игра актеров. Все перечисленное определило феноменальный успех первого фильма, на него пошли даже те, кто много лет не был в кинотеатрах. Более того, “Чебурашку” смотрели и по второму, и по третьему разу. Если все так же удачно сложится у второй части, значит, будет сопоставимый успех. Больший или меньший — узнаем чуть позже», — сказал Исаев.