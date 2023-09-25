Фильм «Свидетель» вызвал неоднозначную реакции
Гостей Дома кино с открытием нового сезона: президент Ассоциации военного и историко-патриотического фильма, заслуженный артист России Сергей Маховиков , председатель комитета по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, председатель московского городского отделения Союза кинематографистов России, народный артист России Евгений Герасимов художественный руководитель Дома кино, заслуженный деятель искусств России Валерий Ахадов , директор Гильдии актеров кино России, заслуженный работник культуры России Валерия Гущина
Во время церемонии были вручены благодарственные письма съемочной группе фильма «Свидетель» от председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова за мужество, профессионализм и преданность отечественному кинематографу, проявленные во время творческой деятельности на Донбассе.
После завершения торжественной части состоялся специальный показ фильма «Свидетель» режиссера Давида Дадунашвили. Со сцены о картине рассказал исполнитель главной роли Карэн Бадалов.
Сам фильм вызвал разную реакцию у зрителей. Некоторые девушки и молодые люди уходили из зала после получаса просмотра. Позже не выдержали пожилые зрители, которые потянулись к выходу. Для кого-то картина стала даже яблоком раздора. Однако большинство зрителей заметили, что фильм снят талантливо и мастерски. И согласились в этом с директором дома кино Екатериной Головня, которая сослалась на свой личный опыт. Она неоднократно бывала в Донбассе и общалась с очевидцами событий.
Кстати, этот сезон последний перед закрытием Центрального Дома кино на реконструкцию.