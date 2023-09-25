Фильм «Свидетель» вызвал неоднозначную реакции

Во время церемонии были вручены благодарственные письма съемочной группе фильма «Свидетель» от председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова за мужество, профессионализм и преданность отечественному кинематографу, проявленные во время творческой деятельности на Донбассе.

Сам фильм вызвал разную реакцию у зрителей. Некоторые девушки и молодые люди уходили из зала после получаса просмотра. Позже не выдержали пожилые зрители, которые потянулись к выходу. Для кого-то картина стала даже яблоком раздора. Однако большинство зрителей заметили, что фильм снят талантливо и мастерски. И согласились в этом с директором дома кино Екатериной Головня, которая сослалась на свой личный опыт. Она неоднократно бывала в Донбассе и общалась с очевидцами событий.