«Неудержимые 4» полностью провалились в домашнем прокате

По информации СМИ, за первый уикенд в США лента собрала всего $ 8,3 млн при бюджете в $ 100 млн. Этот результат — самый худший для всей франшизы.

Многие предполагают, что лента собрала очень мало в домашнем прокате из-за её качества. У фильма очень низкие оценки как от зрителей, так и от критиков. Вокруг боевика в целом много негатива, который сказался на сборах.

Сколько собрали прошлые части в домашнем прокате за первый уикенд