$96.04-0.03102.25-0.11

«Неудержимые 4» полностью провалились в домашнем прокате

По информации СМИ, за первый уикенд в США лента собрала всего $ 8,3 млн при бюджете в $ 100 млн. Этот результат — самый худший для всей франшизы.

Многие предполагают, что лента собрала очень мало в домашнем прокате из-за её качества. У фильма очень низкие оценки как от зрителей, так и от критиков. Вокруг боевика в целом много негатива, который сказался на сборах.

Сколько собрали прошлые части в домашнем прокате за первый уикенд

Главные роли в четвёртой части «Неудержимых» исполнили Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Меган Фокс, рэпер 50 Cent и другие. События новой части продолжают триквел, вышедший в 2014 году.

Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости