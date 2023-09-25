«Снегиря» покажут на Ташкентском международном кинофестивале
Фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" покажут в рамках Дней российского кино на XV Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути".
Об этом "Газете.Ru" сообщило РОСКИНО.
Бесплатные показы четырех российских фильмов состоятся 29 и 30 сентября в Ташкенте.
"Снегирь" стал фильмом открытия 45-Московского международного кинофестиваля, его показывали на Russian Film Festival в Китае в сентябре этого года. Картина рассказывает про команду рыболовецкого судна, попавшего в шторм.
Кроме того, в Узбекистане покажут авантюрную комедию о конфликте поколений "Молодой человек" режиссера Александра Фомина, семейный приключенческий фильм об отправившихся на поиски папы братьях "Чук и Гек. Большое приключение" Александра Котта и фантастическую драму о метеоритном дожде "Мира" Дмитрия Киселева.
Дни российского кино под брендом Russian Film Festival пройдут в Узбекистане в третий раз. Накануне российская прокатная компания "Про:взгляд" опубликовала русскоязычный трейлер французского фильма "Анатомия падения", прокат которого начнется 19 октября в России.