5 судьбоносных картин Лидии Федосеевой-Шукшиной

Ей удалось воплотить на экране образ простой русской женщины – работящей, преданной, самоотверженной. Это амплуа сделало ее одной из самых востребованных актрис советского кино, любимицей публики и обладательницей множества наград и премий. Всего фильмография знаменитости насчитывает более сотни различных киноработ.

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Сегодня, 25 сентября, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина отмечает свое 85-летие.

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Стать актрисой она мечтала с раннего детства. Маленькая Лида активно принимала участие в школьных постановках и посещала драмкружок при Доме кино в Ленинграде. Уже в 17 лет ей довелось исполнить свою первую роль на большом экране. С тех пор кинокарьера Федосеевой-Шукшиной только набирала обороты….

MIR24.TV вспомнил пять наиболее значимых работ в судьбе прославленной артистки.

«Сверстницы», 1959

Впервые сняться в кино юной артистке предложил режиссер Анатолий Граник. Лида перевоплотилась в молоденькую лаборантку в фильме «Максим Перепелица». Начинающая актриса достойно справилась со своей задачей, однако тогда ее игру затмила харизма Леонида Быкова. Проявить индивидуальность на экране она смогла спустя несколько лет – артистке досталась одна из главных ролей в мелодраме «Сверстницы».

Это история о трех подругах, которые только выпустились из школы и начинают делать первые шаги во взрослой жизни. Они ищут себя, влюбляются, совершают ошибки, но всегда поддерживают и принимают друг друга без зависти и осуждения.

Выход картины, в которой Лидия Федосеева сыграла студентку-медика, приурочили к Международному женскому дню. Лента собрала 30 миллионов зрителей и выбилась в лидеры проката. Спустя год фильм увидели и за границей – «Сверстниц» показывали в кинотеатрах Румынии и ГДР.

«Спасите наши души», 1960

После успешного проката «Сверстниц» на Лиду посыпались предложения режиссеров. Одно из них привело артистку в Киев на киностудию Довженко. Здесь девушка встретила своего первого мужа – актера Вячеслава Воронина. Статный красавец влюбился в приезжую актрису с первого взгляда и сразу же начал за ней ухаживать. Когда Федосеева забеременела, пара расписалась.

«Я, конечно, была дурочкой. Хотя он был красивый, элегантный, ухаживал за мной. Тогда была мода на таких молодых людей», – вспоминала Лидия Николаевна.

Несмотря на выдающиеся актерские качества обоих супругов, одновременно проходить пробы в одни и те же проекты у них не получалось. Приключенческая лента «Спасите наши души» оказалась рядовой в карьерах обоих артистов, но единственной, в которой влюбленные снялись вместе. Не получилось у Лиды и освоиться на новом месте – ей постоянно приходилось ездить в Москву на учебу и съемки, оставляя дома мужа и маленькую дочку. Естественно, долго так продолжаться не могло, и спустя четыре года пара развелась.

«Какое оно, море?», 1965

Пережить неудавшийся брак актрисе помогла встреча с Василием Шукшиным. С ним Федосеева была знакома еще по учебе во ВГИКе, однако сблизиться с выдающимся автором и режиссером удалось лишь во время совместной работы над драмой «Какое оно, море?». Лидия исполнила небольшую роль матери главного героя фильма. Для артистки, привыкшей играть юных красавиц, образ тихой и настороженной женщины оказался настоящим экспериментом. И стоит признать, весьма удачным, ведь именно с этой работы началось ее грандиозное перевоплощение в будущую героиню шукшинской прозы.

Кстати, изначально Федосеева сильно расстроилась, узнав, что ее напарником в фильме будет Шукшин. Артистка даже просила режиссера заменить его, но позже стала присматриваться к коллеге.

«Я потихоньку наблюдала за Шукшиным: глаза у него зеленые – веселые, озорные и хулиганистые, – рассказывала позже артистка. – Компания оказалась на редкость приятной, и я запела. И запела – «Калину красную». Он вдруг странно посмотрел на меня и подхватил… Когда же все заснули, чувствую, как кто-то входит в купе. Смотрю – Вася. Тихонько присаживается ко мне и говорит: «Ну, давай, рассказывай о себе». Всю ночь мы проговорили».

«Печки-лавочки», 1972

По признанию самой Федосеевой, Шукшин стал главным мужчиной в ее жизни. Он делился с ней идеями, привлекал к созданию сценариев, снимал в своих фильмах. Ярким воплощением их семейного портрета оказалась картина «Печки-лавочки». По сюжету семья из далекого алтайского села получает путевки на море и впервые решается на дорожное приключение. Роль главы семейства Шукшин исполнил сам, жену персонажа Нюру доверил своей Лидочке, а детей пары сыграли их дочери Ольга и Мария.

Съемки картины затянулись почти на год. Безобидное роуд-муви стало для Шукшина самым трудным фильмом – из готовой ленты худсовет вычеркнул две трети материала. Несмотря на это, режиссер считал «Печки-лавочки» одной из лучших своих работ.

Позже Федосеева и Шукшин снялись вместе в «Калине красной». Картина была отмечена многочисленными престижными наградами различных кинофестивалей, и нашла отклик в сердцах миллионов зрителей.

«Линия Марты», 2014

Внезапная смерть любимого супруга стала большим потрясением для прославленной артистки. И хотя после этого трагического события Лидия Федосеева-Шукшина еще трижды выходила замуж, она всегда признавалась, что по-настоящему счастлива была лишь с одним мужчиной.

Несмотря на горе, актриса смогла вовремя взять себя в руки и продолжила сниматься. Постепенно амплуа деревенской, работящей женщины, с которым артистка ассоциировалась у публики, стали сменять новые характеры и образы.

Так, она сыграла городскую учительницу в фильме «Ключ без права передач», колоритную мадам Грицацуеву в захаровских «12 стульях», ревнивую маму в фильме «Вам и не снилось…», а еще роли в костюмных картинах: «Демидовы», «Виват, гардемарины!», «Графиня Шереметова».