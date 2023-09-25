Мартин Скорсезе раскритиковал «конвейеры» в кино

Я думаю, что такой контент на самом деле не относится к кино. Я имею в виду, что это контент с конвейера — почти как фильмы от искусственного интеллекта. О чём эти фильмы, что они вам дадут? Не считая того, что происходит в момент просмотра и после сразу покидает ваши мысли, ваш разум, ваше тело. Так что же это вам даёт?»