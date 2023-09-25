Вопреки названию, лента никак не связана с дилогией Алексея Балабанова. Сюжет картины режиссёра Валерия Переверзева (это его дебютная работа в большом кино) расскажет о дочке генерала, влюблённой в уличного художника, а также о банде брата-близнеца этого генерала. Действие происходит в начале 2000-х в Тамбове.