Мультфильмы "Шайбу! Шайбу!" и "Матч-реванш" получат перезапуск

Серия легендарных советских спортивных мультфильмов Бориса Петровича Дёжкина 60-70-х годов получит второе дыхание на "Союзмультфильме". Сериал по их мотивам студия планирует выпустить на экраны осенью 2024 года.

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При этом председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева заметила, что "Шайбу! Шайбу!" - "самый ожидаемый проект рынка в целом".

По словам Слащевой, спортивные федерации, разные госструктуры, отвечающие за спорт, "а также большое количество лицензиатов", договорились со студией о том, что "нужно возродить прекрасных наших харизматичных героев в новом сериале".

Слащева уточнила: студия вынашивала проект семь лет, и теперь он близок к реализации, передает ТАСС.

Сериал вдохновлен фильмами Дёжкина собственно "Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш", "Метеор на ринге", "В гостях у лета" и "Приходи на каток". Вся линейка, начиненная действительно яркими персонажами, бешеной динамикой и имевшая некоторый привкус аниме, стала в СССР по-настоящему культовой.

Генеральным партнером эпизодов сериала о хоккее стала Континентальная хоккейная лига, и одним из персонажей шоу станет снежный человек Крут - талисман КХЛ.