В каком порядке смотреть фильмы Marvel? Гид по главной франшизе

Фильмы Marvel известны даже тем, кто никогда не был фанатом супергероев и комиксов. Они постоянно пополняются новыми героями, а сюжетные линии от фильма к фильму становятся все более насыщенными и запутанными. Как в них разобраться? Рассказываем в материале «Ленты.ру».

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Как устроена киновселенная?

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Киновселенная Marvel (КВМ) разделена на саги — масштабные повествования с законченным сюжетом, который складывается из нескольких фильмов. Они объединены фабульными задумкками, пасхалками и общим подходом к сеттингу. Сейчас у КВМ две саги: «Сага Бесконечности», которая длилась с 2008-го по 2019 год, и «Сага Мультивселенной», которая стартовала в 2021 году и завершится предположительно в 2026 году.

Саги, в свою очередь, делятся на фазы — своеобразные главы, помогающие ближе познакомиться с героями. Особого секрета в хронологии Marvel нет — лучше всего смотреть фильмы в том порядке, в котором они выходили на экраны.

«Сага Бесконечности». Первая фаза

«Железный человек»

Год: 2008

Богатый изобретатель Тони Старк попадает в плен к афганским террористам. Они приказывают ему создать оружие массового поражения, но Старк вместо этого создает технологичный костюм-броню, который помогает герою сбежать и наделяет его суперспособностями.

«Невероятный Халк»

Год: 2008

Режиссер: Луи Летерье

В результате неудачного эксперимента ученый Брюс Бэннер мутирует и приобретает неприятную особенность — теперь в моменты сильного эмоционального стресса он превращается в гигантского зеленого монстра. Армия США хочет поймать Бэннера и использовать в своих целях, поэтому ученый обращается в бега, еще не зная, что его ждет встреча с новым противником.

«Железный человек-2»

Год: 2010

Режиссер: Джон Фавро

С того момента, как мир узнал, что у Тони Старка есть уникальный костюм Железного человека, прошло шесть месяцев. Правительство США требует, чтобы изобретатель продал им разработку, но Старк предчувствует, что в таком случае она будет использоваться в качестве оружия. В то же время сын советского ученого, Иван Ванко, хочет отомстить Старку за то, что тот уволил его отца, и создает собственное оружие.

«Тор»

Год: 2011

Действие разворачивается в двух мирах — на Земле и в королевстве Асгард, где живут боги. Сын бога Одина, Тор, готовится занять престол, но портит все своим высокомерием и безрассудством, когда начинает войну в королевстве. В наказание Тора отправляют на Землю и лишают божественных способностей.

«Первый мститель»

Год: 2011

Американский солдат Стив Роджерс, мечтающий попасть на военную службу, соглашается принять участие в необычном эксперименте во время Второй мировой войны. Ему вводят сыворотку суперсолдата, после чего он приобретает особую силу и вступает в вооруженные силы США. Теперь Роджерсу и его сослуживцам предстоит одолеть террористическую организацию «Гидра», связанную с нацистами.

«Мстители»

Год: 2012

Сводный брат Тора, Локи, заключает сделку с повелителем инопланетной расы и собирается поработить Землю. Глава международной организации Щ.И.Т. Ник Фьюри собирает лучших супергероев, среди которых Капитан Америка, Железный Человек, Тор, Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова, чтобы сразиться с захватчиком.

«Сага Бесконечности». Вторая фаза

«Железный человек-3»

Год: 2013

В жизни Тони Старка наступает черная полоса: его мучают панические атаки, отношения с девушкой не клеятся, а работа — конструирование новых костюмов Железного человека — не приносит счастья. После внезапной атаки со стороны неизвестных противников, Старк твердо намерен отомстить, но ему также придется разобраться в себе и понять, что для него важнее — броня или человеческое обличье?

«Тор 2: Царство тьмы»

Год: 2013

Тору выпадает новая задача — противостоять злодею Малекиту, который хочет захватить целых девять миров в галактике. Также богу грома предстоит защитить свою возлюбленную Джейн Фостер, которая попала во власть темных захватчиков. Палки в колеса герою, как всегда, будет вставлять сводный брат Локи.

«Первый мститель: Другая война»

Год: 2014

Стив Роджерс привыкает к жизни в XXI веке. Он поселился в Вашингтоне и даже нашел себе друга — десантника Сэма Уилсона по прозвищу «Сокол». Однако внезапно агентов Щ.И.Т. атакует таинственный убийца, от чьей руки погибает глава организации Ник Фьюри. Чтобы разоблачить заговор, Стив объединяется с Наташей Романофф (Черной Вдовой) и выясняет, что зловещая организация «Гидра» никуда не исчезла, а, наоборот, расширила свое влияние и внедрилась в разные правительственные организации.

«Стражи Галактики»

Год: 2014

Когда путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, он еще не подозревает, что окажется втянутым в самый центр межгалактического конфликта. Однако потом действовать приходится быстро: Питер объединяется с четверкой аутсайдеров и начинает битву за судьбу галактики.

«Мстители: Эра Альтрона»

Год: 2015

Режиссер: Джосс Уидон

Человечеству снова угрожает опасность. На этот раз всему виной искусственный интеллект Альтрон, который изначально был создан, чтобы защищать Землю. Супергероям удается перепрограммировать передовую разработку, но это не значит, что победить зло будет легко.

«Человек-муравей»

Год: 2015

Режиссер: Пейтон Рид

Когда-то ученый Хэнк Пим создал костюм Человека-муравья, способный уменьшать человека без повреждения его мозговых тканей. Узнав, что его коллеги пытаются возродить этот проект, Пим подает в отставку, так как опасается, что это приведет к глобальной катастрофе. Помочь Пиму сохранить формулу в тайне вызывается бывший мошенник Скотт Лэнг.

«Сага Бесконечности». Третья фаза

«Первый мститель: Противостояние»

Год: 2016

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Стив Роджерс и команда Мстителей вновь конфликтуют с правительством США. В недавно принятом «Акте о регистрации супергероев» им видится нарушение гражданских прав, и они решают восстать против режима. В то же время Тони Старк поддерживает новый закон, и между супергероями начинается противостояние (конечно, выгодное их врагам).

«Доктор Стрэндж»

Год: 2016

Нейрохирург Доктор Стрэндж попадает в автокатастрофу и сильно повреждает руки. Теперь он не может проводить операции — это сильно тревожит его, поэтому он отправляется в путешествие в поисках исцеления. Встретив волшебника, Стрэндж приобретает магические способности и внезапно оказывается посредником между параллельными измерениями.

«Стражи Галактики. Часть 2»

Год: 2017

Режиссер: Джеймс Ганн

Со временем Питер Квилл, как и положено супергерою, собирает собственную команду мечты. В нее входят зеленокожая воительница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. После череды приключений перед героями встает новая задача — выяснить, кто отец Питера.

«Человек-паук: Возвращение домой»

Год: 2017

После встречи с Мстителями Питер Паркер возвращается домой и старается наладить обычную жизнь под присмотром своей тети. Однако за Питером устанавливается слежка, а злодей Стервятник намерен уничтожить все, что дорого Паркеру. На помощь юноше приходит Тони Старк.

«Тор: Рагнарек»

Год: 2017

Режиссер: Тайка Вайтити

Рагнарек в скандинавской мифологии — что-то вроде конца света, который следует после финальной битвы между богами и хтоническими чудовищами. Своими разрушительными действиями Локи приближает Рагнарек, и ответственность за братца, как всегда, берет Тор.

«Черная Пантера»

Год: 2018

На территории вымышленной страны Ваканды есть уникальное сокровище — прочнейший металл Вибраниум. За ним охотились многие, уничтожая аборигенов и разрушая природу, однако всякий раз на защиту вставал дух саванны — Черная Пантера. Спустя годы враг снова приходит в Ваканду, и маску Черной Пантеры надевает молодой принц Т’Чалла.

«Мстители: Война бесконечности»

Год: 2018

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Межгалактический тиран Танос хочет собрать Камни Бесконечности — могущественные артефакты, которые могут менять реальность. Мстители намерены остановить злодея, но на этот раз миссия кажется действительно невыполнимой.

«Человек-муравей и Оса»

Год: 2018

Режиссер: Пейтон Рид

Скотту Лэнгу достался не только уникальный костюм, позволяющий менять размеры тела, но и крутая напарница — Хоуп ван Дайн, дочь Хэнка Пима. Вместе им предстоит спасти мир от очередной угрозы.

«Капитан Марвел»

Год: 2019

После столкновения с инопланетянами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперспособности и становится неуязвимой. Конечно, на нового супергероя сразу находится свой супервраг.

«Мстители: Финал»

Год: 2019

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

События финала вновь разворачиваются вокруг битвы с Таносом. Выжившие Мстители с трудом переживают гибель друзей, но битва с Таносом еще не закончена. Теперь им нужно разработать новый план, иначе погибнет вся планета.

«Человек-паук: Вдали от дома»

Год: 2019

Режиссер: Джон Уоттс

Питер Паркер вместе с одноклассниками едет в Европу на летние каникулы. Однако побыть обычным школьником ему не удается — в Венеции группу настигает чудовище, которое появляется из воды и начинает разрушать все вокруг. Паркер в отчаянии, но ему на помощь приходит таинственный супергерой Мистерио.

«Сага Мультивселенной». Четвертая фаза

Сериал «Ванда/Вижн»

Год: 2021

События развиваются спустя три недели после фильма «Мстители: Финал». Ванда Максимофф и Вижн живут простой семейной жизнью в городке Вествью, скрывая свои способности. Однако вскоре выясняется, что семейная идиллия — не более чем плод воображения Ванды.

Сериал «Сокол и Зимний Солдат»

Год: 2021

Режиссер: Кари Скогланд

Звание и костюм нового Капитана Америка получает Сэм Уилсон. «Зимний Солдат» Баки Барнс, в свою очередь, готов вновь стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.

Сериал «Локи», 1-й сезон

Год: 2021

Локи крадет Тессеракт и попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями». Его ждут новые путешествия во времени, которые повлияют на ход истории.

«Черная Вдова»

Год: 2021

Сюжет фильма разворачивается в прошлом — Наташа Романофф вспоминает о том, что было в ее жизни до встречи с Мстителями (спойлер: хорошего мало). После того, как героиня узнает об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые, она решает их спасти.

Мультсериал «Что, если…?», 1-й сезон

Год: 2021

Фанфик для киноманов или вольная интерпретация того, как бы сложилась жизнь персонажей Marvel, если бы сценаристы придумали другие повороты сюжета.

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

Год: 2021

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон

Сотни лет назад воин Сюй Вэньу получил волшебный артефакт — десять колец, которые помогли ему победить врагов и создать свою тайную организацию. Несколько лет он собирал могущественную армию, но в 1990-х встретил девушку, остепенился и завел семью. Спустя 25 лет его сыну Шону вновь приходится иметь дело с магическим предметом и теми, кто охотится за ним.

«Вечные»

Год: 2021

Вечные — группа сверхлюдей, которые с древности защищали человечество от чудовищ. Казалось, что они уничтожили всех, но XXI век преподнес неприятный сюрприз.

Сериал «Соколиный Глаз»

Год: 2021

Режиссер: Берт, Берти, Риз Томас

Соколиный Глаз хочет уйти на покой и тренирует свою преемницу, молодую Кейт Бишоп. Девушке предстоит научиться быть супергероем без суперспособностей и во время миссий полагаться только на собственные ум, смекалку и меткость.

«Человек-паук: Нет пути домой»

Год: 2021

Режиссер: Джон Уоттс

Мистерио, который помог Питеру Паркеру в Венеции, оказался не так прост и раскрыл всему миру тайну Человека-паука. Паркер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но делает только хуже.

Сериал «Лунный рыцарь»

Год: 2022

Режиссер: Мохамед Диаб, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

Бывший морпех и наемник, страдающий от диссоциативного расстройства, узнает страшную тайну о египетских богах. Внезапно он получает власть и силы одного из них — так появился новый супергерой, Рыцарь Луны.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Год: 2022

Доктор Стрэндж спасает девушку Америку Чавес от гигантского осьминога. Но Америка оказывается не так проста — при сильном стрессе она может открывать портал в параллельные вселенные, куда и проваливается вместе с Доктором.

«Мисс Марвел»

Год: 2022

Режиссер: Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон

Американка пакистанского происхождения Камала Хан обрела суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Теперь она может растягивать свое тело и менять внешний облик. Казалось бы, о чем еще может мечтать 16-летняя фанатка Мстителей.

«Тор: Любовь и гром»

Год: 2022

Режиссер: Тайка Вайтити

Джейн Фостер, бывшая возлюбленная Тора, берет на себя его способности и становится обладательницей молота Мьельнира. Только оказывается, что у супергеройства есть своя цена — при каждом использовании молота жизненные силы Джейн сходят на нет, и следующий раз может стать для нее последним.

Мини-мультсериал «Я есть Грут»

Год: 2022

Режиссер: Керстен Лепоре

Малыш Грут отправляется в приключения по галактике с новыми и необычными персонажами, которые доставляют ему неприятности. Небольшое забавное шоу о том, в какие истории попадал могучий Грут, снова став маленьким росточком.

Сериал «Женщина-Халк: Адвокат»

Год: 2022

Режиссер: Кэт Койро, Ану Валиа

После неудачной операции по переливанию крови двоюродная сестра Брюса Бэннера юрист Дженнифер Уолтерс получает такую же способность, как у него, — во время стресса перевоплощаться в сверхсильное существо.

Специальный эпизод «Ночной оборотень»

Год: 2022

Режиссер: Майкл Джаккино

Молодая Эльза после долгого отсутствия возвращается в родное поместье. Ее отец, известный охотник на нечисть, недавно ушел из жизни, и теперь Эльзе вместе с коллегами почившего надо одолеть запертого в лабиринте монстра, чтобы выяснить, кому достанется мощный волшебный артефакт.

«Черная Пантера: Ваканда навеки»

Год: 2022

Режиссер: Райан Куглер

После смерти короля Т`Чаллы королева Рамонда, Шури, М`Баку, Окойе и Накия намерены защитить Ваканду от агрессивных мировых держав.

Сюжет фильма трагическим образом совпал с реальностью — исполнитель роли Т`Чаллы Чедвик Боузман в 2020 году ушел из жизни в результате борьбы с онкологией.

Специальный эпизод «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск»

Год: 2022

Режиссер: Джеймс Ганн

Самый добрый и трогательный фильм про Стражей Галактики, в котором герои отправляются на Землю, чтобы найти идеальный рождественский подарок для Питера Квилла.

Как еще можно смотреть фильмы Marvel?

Фильмы киновселенной можно смотреть, опираясь не на дату выхода, а на внутреннюю хронологию повествования. В таком случае начать нужно с «Первого мстителя», ведь там действие происходит в 1940-х годах.

Хронология повествования Marvel:

Новые фильмы и сериалы киновселенной

«Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Год: 2023

Режиссер: Пейтон Рид

Первое полнометражное знакомство с главным злодеем «Саги Мультивселенной». В этом фильме, который вышел в начале февраля 2023 года, Скотт Лэнг и его команда сразятся против Канга в квантовом мире.

«Стражи Галактики. Часть 3»

Год: 2023

Режиссер: Джеймс Ганн

Последняя встреча с командой Стражей в ее привычном составе. Они обосновываются на Забвении, но их атакует сверхчеловек Адам Уорлок. Ракета со встроенным чипом смерти получает серьезные травмы, и Стражи отправляются в главный штаб компании на поиски кода отмены.

Сериал «Секретное вторжение»

Год: 2023

Режиссер: Али Селим

Фьюри и его бывшие коллеги по организации «Щ.И.Т.» должны спасти человечество от Скруллов, которые смогли занять ключевые позиции в обществе землян.

«Марвелы» («Капитан Марвел 2»)

Год: 2023

Режиссер: Ниа ДаКоста

Это сиквел сразу двух историй — «Капитан Марвел» и «Мисс Марвел». Героиням предстоит объединить свои силы, чтобы спасти вселенную.