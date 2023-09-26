В Голливуде «настоящая война» за права на франшизу «Хэллоуин»

По информации издания Bloody Disgusting, после того, как перезапущенная франшиза «Хэллоуин» завершилась, многие голливудские студии захотели приобрести права на неё у Miramax. Притом, отмечает издание, ажиотаж вокруг слэшера огромный.

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Якобы студии ведут «настоящую войну» за то, чтобы завладеть правами на «Хэллоуин». Притом рассматриваются также и варианты превратить франшизу в сериал, поскольку за много лет существования «Хэллоуин» получал лишь фильмы.

Перезапущенная трилогия-продолжение была спродюсирована Blumhouse Productions и выпущена в кинотеатрах Universal Pictures в рамках соглашения с Miramax. Теперь же права полностью снова вернулись Miramax.