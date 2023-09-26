Фильм о Федоре Конюхове пришлось полностью переозвучить

"Это первая картина в моей жизни, которую мы полностью переозвучили. Потому что при таких вводных, когда у тебя нет ничего, 70 процентов экранного времени ты играешь глазами, по действию все понятно, но... Интересный был опыт", - приводит слова Бондарчука РИА Новости.