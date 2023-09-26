Фильм о Федоре Конюхове пришлось полностью переозвучить
Фёдор Бондарчук, сыгравший главную роль - путешественника Фёдора Конюхова - в фильме режиссёра Игоря Волошина "Повелитель ветра", рассказал о сложностях в работе над картиной.
Он сообщил, что "Повелителя ветра" пришлось полностью переозвучить, ведь ему 70% экранного времени пришлось находиться в маске.
"Это первая картина в моей жизни, которую мы полностью переозвучили. Потому что при таких вводных, когда у тебя нет ничего, 70 процентов экранного времени ты играешь глазами, по действию все понятно, но... Интересный был опыт", - приводит слова Бондарчука РИА Новости.
Актёр добавил, что старался найти правильную интонацию при перевоплощении в Конюхова, отметив, что тот лично выбрал его на эту роль.
Картина о Конюхове выйдет в прокат 5 октября. В фильме также играют Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Евгений Ткачук и другие.