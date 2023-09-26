«Дай бог снять еще пару фильмов». Мартин Скорсезе — о карьере

Известный режиссёр Мартин Скорсезе в недавнем интервью изданию GQ рассказал, как планирует завершить свою карьеру в киноиндустрии. Актёр понимает, что скоро придёт время оставить работу и полноценно уйти на пенсию.

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По его словам, он планирует снять ещё хотя бы пару фильмов, но, может быть, получится снять в итоге только один проект.

Если бы я мог собраться с силами, дай бог, чтобы снять ещё пару фильмов. Может, ещё один, и всё? Это всё, что я понял. Продолжай идти до тех пор, пока уже не сможешь.