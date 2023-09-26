$96.15+0.10102.250

Вышел новый трейлер фильма «Следующий гол — победный»

SearchlightPictures опубликовала второй трейлер фильма «Следующий гол — победный». В нём режиссёр Тайка Вайтити рассказывает о картине. Вместе с этим показали и некоторые кадры из ленты.

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Лента расскажет о футбольном тренере Томасе Ронгене, который возглавляет сборную Американского Самоа по футболу. Она считается одной из слабейших в мире, и теперь перед менеджером стоит непосильная задача: создать из любителей настоящих профессионалов и выиграть первый матч.

Главную роль в фильме сыграл Майкл Фассбендер, который вернулся в кино спустя четыре год. Снял картину режиссёр последних двух «Торов» Тайка Вайтити.

Премьера картины состоится 17 ноября. Доберётся ли фильм до России, пока неизвестно.

Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости