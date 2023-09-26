SearchlightPictures опубликовала второй трейлер фильма «Следующий гол — победный». В нём режиссёр Тайка Вайтити рассказывает о картине. Вместе с этим показали и некоторые кадры из ленты.

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Лента расскажет о футбольном тренере Томасе Ронгене, который возглавляет сборную Американского Самоа по футболу. Она считается одной из слабейших в мире, и теперь перед менеджером стоит непосильная задача: создать из любителей настоящих профессионалов и выиграть первый матч.

Главную роль в фильме сыграл Майкл Фассбендер, который вернулся в кино спустя четыре год. Снял картину режиссёр последних двух «Торов» Тайка Вайтити.