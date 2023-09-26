ИИ заменил Лив Ульман на другую актрису в фильме Бергмана

Гетеборгский кинофестиваль заменил актрису Лив Ульман на Альму Пейсти в сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ) версии образа в фильме Ингмара Бергмана "Персона". Это инновационное решение меняет сам принцип существования кинематографа, который сложился на сегодняшний день. Что происходит с фильмом, когда меняется лицо актера? Как он воспринимается?

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В сотрудничестве с SF Studios, Гетеборгской киностудией и Фондом Ингмара Бергмана Гетеборгский кинофестиваль, проходящий в Швеции, выпускает версию фильма "Персона", созданную искусственным интеллектом, с участием Альмы Пейсти вместо Лив Ульманн в роли Элизабет Фоглер.

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Этот кинематографический эксперимент будет показан исключительно один раз на Гетеборгском кинофестивале 2024 года в присутствии обеих актрис. За показом последует дискуссия об актерской игре и технологиях.

"Персона" Ингмара Бергмана" - самый знаменитый фильм в истории шведского кино и одна из самых обсуждаемых кинокартин в мире. Лента снята в 1966 году. В ней рассказывается история медсестры Альмы (Биби Андерссон), которая ухаживает за актрисой Элизабет Воглер (Лив Ульман) в отдаленном летнем домике на берегу моря.

Кинематографический эксперимент фестиваля называется "Другая персона".

"Дискуссия об актерской игре, масках и аутентичности, которая сделала "Персону" классической, была срочно возобновлена благодаря технологическому прогрессу. Не в последнюю очередь забастовка в Голливуде вызвала важные дебаты о производственных возможностях и угрозах рынку труда в связи с искусственным интеллектом. Мы хотим привнести в дискуссию художественное и экзистенциальное измерение, и мы хотим сделать это, обратившись к несравненному фильму Ингмара Бергмана. "Другая персона" станет уникальным кинематографическим опытом, заставляющим задуматься, и довольно тревожным при этом", - говорит Йонас Холмберг, художественный руководитель Гетеборгского кинофестиваля.

"Как руководители артистизма Бергмана, мы в Фонде Ингмара Бергмана и SF Studios считаем, что "Другая персона" - блестящий проект. "Каждая интонация - ложь, каждый жест - подделка", - сказано в фильме Бергмана 1966 года. Теперь это становится еще более актуальным! В то время, когда мы отдаем себя на аутсорсинг машинам и в то же время ищем себя подлинных", - говорит Ян Холмберг, генеральный директор Фонда Ингмара Бергмана.

Альма Пейсти известна, среди прочего, главными ролями в биографическом фильме Туве Янссон "Туве" и "Опавшие листья" Аки Каурисмяки. Во время Гетеборгского кинофестиваля 2023 года она была удостоена премии "Дракон" за лучшую актерскую игру за роль в фильме "Четверо маленьких взрослых".

"С любопытством и трепетом я приступаю к этому невероятно безумному эксперименту (типичный Гетеборгский кинофестиваль!). Идея, стоящая за другим персонажем, увлекательна с точки зрения экзистенциального аспекта актера, с философскими, техническими, моральными аспектами и авторским правом... Бергман и Ульман - кумиры, а "Персона" - шедевр. Итак, я подхожу к исходному материалу с большим смирением и уважением. Окунуться в мир искусственного интеллекта - все равно что отправиться на неизвестную территорию без карты. Я с нетерпением жду этого приключения", - говорит Альма Пейсти.