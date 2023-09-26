Малыши против Армагеддона: обзор новых «Детей шпионов»

Иногда ребуты старых фильмов получаются удачными, иногда — не слишком. В любом случае, каждое такое переосмысление может стать интересным экспериментом над сюжетом и формой. Спустя двадцать с лишним лет мы увидели перезапуск шпионского боевика для всей семьи.

Роберт Родригес остаётся верен своей знаковой франшизе нулевых — 22 сентября на Netflix вышел перезапуск первого фильма под названием «Дети шпионов: Армагеддон».

Тлум.Ру посмотрел новинку и делится впечатлениями.

О чём фильм?

Терренс и Нора — супершпионы, которые никак не могут признаться своим детям в том, что они работают на сверхсекретную организацию. А дети и сами не промах — гены шпионажа уже проявляются в них, правда, не совсем так, как хотят мама с папой. Старший сын Тони в восторге от популярной видеоигры — он в ней лучший, пускай иногда жульничает, вот только строгие правила родителей, контролирующих использование гаджетов, мешают ему тренироваться.

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Когда Тони выигрывает новую версию игры и запускает её на домашней приставке вместе с младшей сестрой Пэтти, опасный вирус проникает в их систему и похищает код под названием «Армагеддон». Весь мир впадает в панику: чтобы выполнять свои повседневные дела, люди вынуждены проходить сложные уровни игры, а тем временем её создатель становится всё более могущественным.

Что нам показали?

Для начала, стоит отметить, что «Дети шпионов: Армагеддон» — ребут самого первого фильма франшизы, а не остальных. По сути, это перезапуск истории в современных реалиях с новыми актёрами. Как и в оригинале, действие ребута происходит в Остине, штат Техас, где Танго-Торрезы живут в симпатичном современном домике и ведут, на первый взгляд, самую обычную жизнь. Пока родители втайне занимаются шпионажем, их дети просто хотят поиграть в видеоигры, и их расстраивают строгие правила мамы и папы по поводу технологий.

Кто же главные герои? Мальчик Тони (Коннор Эстерсон), помешанный на популярной видеоигре и его сестра Пэтти (Эверли Карганилья), которая поклялась всегда говоритиь только правду, случайно узнают, что их родители — секретные шпионы. Кстати о них: Захари Левай и Джина Родригес заменили Антонио Бандераса и Карлу Гуджино в роли новых персонажей, Терренса Танго и Норы Торрес. Злодея Рея «Короля» Кингстона играет Билли Магнуссен — его вы могли видеть в «Аладдине». Забавно, что многие зрители углядели в нём пародию на бизнесмена Илона Маска — если вы знаете, чем знаменит этот персонаж, смотреть будет немного увлекательнее.

Сюжет фильма во многом основан на концепции видеоигр. К сожалению, создатели, кажется, забыли проконсультироваться с теми, кто разбирается в этой теме, да и сами едва ли хоть раз во что-то играли. Поэтому все видеоигровые сцены (а их много) выглядят неубедительно и устаревше. И, если в 2003 году такое предсказание будущего видеоигр смотрелось мило и даже немного воодушевляюще, то теперь, когда игры превосходят любые мечтания, подобное попросту не вызывает никаких положительных эмоций и выглядит нереалистично. В этом плане «Первому игроку приготовиться» в своё время поднял планку слишком высоко, так что соревноваться с ним новым фильмам стало непросто.

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Вообще, ребут слишком сильно полагается на оригинал-первоисточник — и в данном случае это скорее недостаток, чем достоинство. Заигрывая со старыми фанатами (которые давным-давно выросли), фильм кажется безнадёжно устаревшим, а шутки — вторичными. Те, кто вырос на этих лентах наверняка помнит полное имя Кармен Элизабет Хуанита Коста-Брава Кортес. Тут эту шутку зачем-то повторили с обоими детьми — и получилось уже не так удачно.

Как и оригинал 2001 года, новый 108-минутный фильм ориентирован исключительно на детей. В главных ролях тут малыши, которым не больше двенадцати лет, а взрослым почти не уделяется внимание — более того, они скорее всё портят, а проблемы решают именно младшие персонажи. Причём действительно крутых взрослых, на которых хотелось бы равняться, тут нет — бедовые родители, неуклюжие агенты сверхсекретной шпионской службы OSS (настолько секретной, что их здание с огромным логотипом видно из любого конца города) и, конечно же, обиженный на весь мир злодей.

Но в картине есть и любопытные нововведения: так, например, код видеоигры становится необычным вирусом, требующим от людей по всему миру проходить уровни для выполнения повседневных задач, таких как открытие входной двери и снятие денег в банкомате.

А вот картинка чередуется от хорошей до весьма сомнительной — использование компьютерной графики иногда слишком заметно, да и фоновый зелёный экран могли бы прятать получше. Освещение практически не меняется, даже когда на показывают разные сцены, а шпионские гаджеты и примочки повторяются — к примеру, сцену с кубиком, меняющим эмоции, повторили вместо того, чтобы придумать какое-то другое любопытное устройство.