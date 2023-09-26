Премьеру фильма «Меч короля» в России отложили до февраля

Историческая драма «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном должна была выйти в России 9 ноября, однако премьеру перенесли на начало 2024 года. Как сообщает «Кинопоиск», теперь картина выйдет в стране 1 февраля — с чем связана задержка, неизвестно.

Фильм «Меч короля» расскажет историю датского искателя приключений Людвига фон Калена, который по приказу короля Фредерика V отправляется осваивать новые земли в середине XVIII века.