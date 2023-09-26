28 сентября в прокат выходит фильм «1993» Александра Велединского по одноименному роману Сергея Шаргунова.

Премьера состоялась 24 сентября в кинотеатре «Октябрь», где перед началом кинопоказа авторы рассказали о картине и съемочном процессе.

Велединский изначально оговорился со сцены:

«Приятного просмотра я вам пожелать не могу. Главное — не подеритесь после премьеры».

Режиссер хорошо понимал, в какую атмосферу погрузятся зрители на 2 часа и 20 минут, ведь очень многие, особенно старшее поколение, отчетливо помнят, насколько тяжелым и мрачным было то переломное время.

«Роман и фильм — это два отдельных мира, — отметил перед просмотром Сергей Шаргунов. — Но мы совпадаем в том, что очень страшно, когда раскол проходит по людям, особенно самым близким. Думаю, что в этом один из уроков октября 93-го — как важно преодолевать расчеловечивание и вражду».

Действие фильма происходит в 1993 году в Москве, во время противостояния Верховного Совета и сторонников президента Ельцина. Супруги Виктор Брянцев (Евгений Цыганов) и Лена (Екатерина Вилкова) оказываются по разную сторону баррикад в самом центре столицы. Кровавые дни Октябрьского «путча» потрясли всю страну: погибло много людей, в том числе, женщин и детей, которые оказались в круговороте исторических событий, в большей степени, от растерянности и непонимания происходящего в стране.

Сюжет драмы основан на одноименной книге Сергея Шаргунова, но порядком изменен режиссером: появились более яркие образы времени и дополнительные герои. По словам Велединского, ему страшно было браться за такую противоречивую тему, как штурм Белого дома, но он сам, будучи студентом, видел из окон общежития, как по Москве шли танки. Вместе с другими будущими создателями «Бригады» — Алексеем Сидоровым и Игорем Порублевым — постановщик отправился туда и навсегда утратил иллюзию о «хорошей власти».

Главный герой фильма, бывший инженер Виктор Брянцев, вынужден бросить науку и зарабатывать, буквально, в канализации, работая в бригаде аварийной службе. Осматривая участок, он заявляет: «Тут всей системе капитальный ремонт нужен».

На что получает недвусмысленный ответ: «Всей стране капитальный ремонт нужен!»

И это действительно так. Степень социального падения многих интеллектуальных людей отражена повсеместно: так в переходе ищет работу физик-ядерщик с табличкой «нужна работа, интим не предлагать», а сам Циолковский видится герою обычным таксистом.

Кстати, для актера Цыганова роль довольно близка: его отец работал в космическом НИИ, а в девяностые вынужден был пойти трубоукладчиком, потому что это был один из немногих законных способов заработать деньги. Эту деталь он подарил своему герою, который сохранил высокую мечту о космосе и «луноходах», но вынужден заниматься совсем иными делами в коллекторе. Когда-то Виктор работал в лаборатории, где конструировали луноход, он обмакнул палец в красную краску и оставил отпечаток на корпусе аппарата, поставив точку после «СССР». Это главный источник его гордости в серой действительности и спасительная тема фантазий, даже во время избиения в отделении милиции, где он оказался из-за драки, спровоцированной покупкой билета на концерт Майкла Джексона.

Отчетливо продемонстрировано, как сломленные и невостребованные умные люди стараются выжить, чтобы прокормить свои семьи, в которых, помимо неурядиц сложного времени в стране, происходят свои маленькие трагедии. Супруга Виктора, Лена, мечтая о красивой жизни, изменяет ему в «Метрополе» с представительным лектором Михаилом (Максим Лагашкин), но понимая, что и у него дела идут на спад, разочаровывается в командировочном герое. Взрослеющая дочь Таня (Анна Цветкова) влюбляется в местного молодого бандита, но узнаёт, что он совершил убийство богатого соседа Янса (Александр Робак), и не может простить ему чудовищной подлости. Вдова Янса, Вика (Александра Ребёнок) винит себя, что не эмигрировала в Израиль с мужем раньше, желая подкопить побольше на заграничную жизнь, и теперь вовсе лишилась мужа.

Лена, мечтающая иметь свой бизнес, переключается на похоронные услуги. В сарае лежат гробы и венки, столь часто необходимые в то жестокое время. Ей хочется достойной жизни, вести свой бизнес, и, судя по всему, она слабо верит в мужа, который даже никак не соберется построить уличный туалет на участке.

Афоризм античного философа Перикла «если вы не интересуетесь политикой, то это не значит, что политика не интересуется вами», который цитируют по очереди разные герои фильма, становится пророческим для главного героя.

Именно неприятная работа в коллекторе приводит Виктора к знакомству с подростками-бунтарями, а потом и его самого в эпицентр переворота: по тоннелям коллектора он проводит идейных молодых ребят к Белому дому, где становится свидетелем кровавых событий.Чудом выжив в перестрелке у телецентра Останкино, в результате которой у него на руках умирает случайная знакомая — учительница младших классов, Виктор возвращается домой и реализует свою мечту о нормальной жизни, пусть и довольно нелогичным способом. Он разбивает гробы на доски и из них наконец-то строит уличный туалет, помечая кровавым отпечатком свое творение, как когда пометил луноход.

Фильм очень атмосферный и правдивый. За визуальный ряд, декорации, как и одежду героев совершенно не стыдно. Работа выполнена достойно и качественно, без привычных отечественных ляпов и промахов. Достоверные диалоги, тонкий юмор, качественная саундтрек («Гражданская оборона», Янка Дягилева, Цой, Гребенщиков, «Ноль», «Комбинация») – всё продумано до мелочей и выполнено со вкусом.

«1993» — фильм о том, как великая страна оказалась в разрухе, где потерянность, нищета и отчаяние миллионов обычных людей сопровождается падением нравственных ценностей и отсутствием возможности кому-то верить.