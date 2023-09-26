Сериалы и фильмы, которые поднимут настроение

Осень — это традиционный период хандры и нежелания выходить из дома.

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Совсем скоро будет сыро, серо и пасмурно за окном, поэтому ловите подборку фильмов и сериалов от популярной певицы Нюты — они точно поднимут настроение в этот дождливый сезон.

Эти кинокартины хороши как для уединенного просмотра под теплым пледом с чашкой горячего чая, так и в кругу друзей с пиццей!

«Двое — я и моя тень»

Это очень милый и атмосферный фильм. Моя первая кассета, которую я смотрела на видике. Я настолько люблю этот фильм, что пересматривала его тысячу раз! Это моя палочка-выручалочка, когда я хочу поднять себе настроение. Близняшки Олсен и хэппиэнд — классика жанра, благодаря которой невероятное настроение обеспечено!

«Десятое королевство»

Фантастический сериал из 4 серий. Это легендарный и, как мне кажется, недооцененный многосерийный фильм! В основу легли известные сказки, которые адаптируются под нашу современную жизнь. Девушка Вирджиния живет в Нью-Йорке и однажды попадает в мир сказок, становясь героем, который должен спасти себя и заодно целый сказочный мир!

«Ранняя пташка»

Я стала заложником турецких сериалов, а точнее Джана Ямана! Это сериал в стиле «Постучись в мою дверь». Как по мне, здесь не менее симпатичный главный герой, ради которого ты будешь смотреть 51 серию этого сериала взахлеб!

«Аллан Кардек»

Биографический фильм от Netflix про легендарного философа, который исследовал духовный мир. Он создал академию медиумов, где они общались с потусторонними силами, а те отвечали на самые важные вопросы, которые волнуют каждого человека. «Кто мы?», «Зачем мы здесь?», «Что будет дальше?». Очень вдохновляющий и глубокий фильм!

«И просто так»