В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» царем мог стать Никулин
Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» отмечает 50-летний юбилей. По этому случаю, вспомнили некоторые интересные моменты подготовки к съемкам.
Многие зрители смотрят эту комедию и не догадываются, что любимых героев могли сыграть другие артисты. Как сообщает «Вечерняя Москва», изначально на роль царя Ивана Грозного и Бунши Леонид Гайдай приглашал Юрия Никулина. Но актер отказался принимать участие в съемках. После этого за право сыграть царя боролись Евгений Евстигнеев, Георгий Вицын, Евгений Лебедев и Владимир Яковлев. Утвердили Яковлева. Гайдаю понравилась его идея, что Бунша должен шепелявить.
На роль Жоржа Миславского пробовались Андрей Миронов и Леонид Куравлев.
Актриса Нина Маслова (Марфа Васильевна) рассказывала, что для полноты картины пир решено было снимать без бутафорских украшений. По ее словам, даже стерлядь и икра были настоящими. Причем их лично оплатил Леонид Гайдай.