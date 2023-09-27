Фильм "Воздух" вошел в конкурс Токийского международного кинофестиваля

Мировая премьера военной драмы "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего состоится на 36-м Токийском международном кинофестивале. Картина вошла в основной конкурс кинофестиваля, сообщили в пресс-службе фильма.

© Кадр из фильма "Воздух"

"Масштабная военная драма Алексея Германа - младшего "Воздух" будет показана в основном конкурсе 36-го Токийского международного кинофестиваля, который пройдет с 23 октября по 1 ноября. На фестивале состоится мировая премьера фильма", - говорится в сообщении.

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"Алексей Герман - младший известен и в Японии. [На фестивале будет] представлена его новая работа на тему женщин-пилотов во время Второй мировой войны, которая до сих пор не была [широко] представлена в кино", - сказал программный директор смотра Сёдзо Итияма, представляя фильмы, вошедшие в конкурсную программу.

Всего в нее включено 15 картин.

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Все они пока не совсем понимают, что такое война. Героиням в исполнении актрис Анастасии Талызиной и Аглаи Тарасовой приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин. В фильме также снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.

"Для нас было важным не только создать глубокий, эмоциональный и интересный фильм, но и максимально передать ощущение документальности происходящих на экране событий, чувства пилотов в кабинах самолетов, аэродромный быт и искренность чувств, - цитирует пресс-служба Германа-младшего. - Большую часть фильма мы посвятили сценам боев, и горжусь тем, что нам удалось снять их с максимально возможной подлинностью".

О съемках

Производством картины занимались кинокомпании Metrafilms и "Амедиа продакшн" при поддержке Первого канала, Фонда Кино, фонда "Кинопрайм", киностудии "Ленфильм" и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Съемки заняли более трех лет, натурные проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии. Специально для фильма воссоздали советские и немецкие полевые аэродромы, интерьеры Эрмитажа во время блокады, развалины Сталинграда, а также полноразмерные модели самолетов военного времени. Кроме того, в ходе съемок сцен воздушных боев в павильоне "Главкино" построили самый большой в России LED-экран, размер которого сопоставим с четырехэтажным домом.

"На мой взгляд, "Воздух" - лучшая картина Алексея Алексеевича Германа. Если и раньше ему были подвластны и стиль, и небанальность повествования, то сейчас он обрел эмоциональность. А когда режиссеру удается захватить эмоциональную сферу зрителя и в течение двух с небольшим часов заставлять его улыбаться и плакать, для меня это и есть настоящее кино", - привели в пресс-службе проекта слова генерального продюсера фильма Константина Эрнста.

О фестивале

Международный кинофестиваль в Токио ежегодно проводится с 1985 года. Это крупнейший кинофестиваль в Азии, являющийся единственным в Японии официально аккредитованным Международной федерацией ассоциации кинопродюсеров (FIAPF). В разное время участниками и лауреатами фестиваля становились Алехандро Гонсалес Иньярриту, Александр Сокуров, Аки Каурисмяки, Цай Минлян и другие.

В этом году смотр откроется показом совместного немецко-японского фильма "Прекрасные дни" (Perfect Days, 2023) немецкого режиссера Вима Вендерса о поиске красоты в повседневном мире. Картина, азиатская премьера которой состоится на фестивале в Токио, рассказывает историю жизни уборщика туалетов в японской столице. Он увлекается музыкой и книгами, а в свободное время фотографирует деревья.