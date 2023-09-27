Мелодрамы осени 2023 года, которые обязательно стоит посмотреть

Фильмы, созданные в романтическом жанре, придадут неповторимую атмосферу семейному вечеру при их просмотре.

© Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Мелодрамы осени 2023 года имеют разнообразные сюжеты, могут сдержать комедийный подтекст или элементы экшна.

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Просмотр таких кинокартин – прекрасный способ расслабиться и поднять настроение.

Лучшие мелодрамы 2023 года

Клео.ру после изучения рейтинга лучших мелодрам осени 2023 года предлагает для ознакомления подборку фильмов с интересным сюжетом, который не оставит равнодушным зрителя. В топ таких картин вошли следующие мелодрамы:

«К тебе или ко мне?»

Клео.Ру

Комедийная мелодрама, главные роли в которой исполнили Эштон Кутчер и Риз Уизерстпун. Актеры воплотили на экране молодых людей, которых связывает многолетняя дружба. Парочка не пытается построить романтические отношения, поскольку каждый из ребят обладает очень вспыльчивым и сложным характером. Кроме того, они считают, что слишком разные, поэтому не созданы друг для друга. Однажды друзья решают провести интересный эксперимент и поменяться домами на некоторое время. Благодаря этому Питеру и Дебби лучше удается понять друг друга, а проведение времени в необычной обстановке положило начало романтической истории.

«Бедные-несчастные»

Кинокартина, объединившая в себе жанры мелодрамы и фантастики. Сюжет повествует о женщине, решившей покончить с собой из-за жестокости мужа. Тело девушки, утопившейся в реке, находит эксцентричный ученый, который возвращает ее к жизни, пересадив ей мозг ее же собственного не успевшего родиться ребенка. Герой решает создать себе идеальную спутницу, но ситуация начинает развиваться неожиданным образом. При создании мелодрамы за основу был взят одноименный роман британского писателя Аласдера Грея.

«Прошлые жизни»

Мелодрама, сюжет которой затрагивает разные временные периоды. Действие картины переносится на каждые 12 лет и повествует о взаимоотношениях двух школьных друзей. Главная героиня была влюблена в своего товарища, но была вынуждена переехать вместе с семьей. Их пути пересекаются через 12 лет, когда молодые люди нашли друг друга в соцсетях. При личной встрече девушка видит, что парень совсем не соответствует е ожиданиям и чувствует разочарование. Их общение прерывается, но спустя еще 12 лет происходит новая встреча. В этот момент героиня замужем за другим человеком.

«Улица ржи»

Картина, рассказывающая об одном дне из жизни молодых людей, случайно познакомившихся на улице. Как девушка, так и парень недавно пережили болезненное расставание и делятся своими эмоциями друг с другом. Проведенный вместе день помогает им снова поверить в настоящую любовь.

«Мое прекрасное несчастье»

Клео.Ру

Фильм, основанный на сюжетной линии, посвященной теме «отличницы и хулигана». При создании картины за основу был взят одноименный бестселлер Джейми Макгайер. Мелодрама служит очередным подтверждением утверждения о том, что противоположности притягиваются друг к другу. Об этом говорит история двух главных героев – отличницы-первокурсницы и чемпиона подпольных боев. Восемнадцатилетняя девушка, несмотря на свой юный возраст, уже успела столкнуться со многими испытаниями и пережила негативный опыт. Эбби думает, что учеба в университете сделает ее жизнь безоблачной, но встреча с хулиганом Трэвисом вносит кардинальные изменения в ее планы. Парень, зарабатывающий участием в подпольных боях, предлагает ей своеобразную сделку. Красавица должна будет провести с ним целый месяц, если он выиграет очередную битву. Дни, которые герои в итоге проводят вместе, служат началом для новой любовной истории.

«Сидя в барах с тортом»

История двух подруг, которые являются полной противоположностью друг друга. Картина начинается в того, что застенчивая Джейн не решается познакомиться с парнем, который ей нравится. Ей на помощь приходит Коррин – легкая в общении подруга, являющаяся экстравертом от природы. Она предлагает провести веселый эксперимент – печь торты, приносить их в бары, угощать посетителей и тем самым привлекать внимание мужчин. Казалось бы, сюжет должен развиваться в жанре легкой романтической комедии, но история поворачивается совсем неожиданным образом. У Коррин обнаруживают рак мозга, а Джейн становится ее верной сиделкой. Вместо романтических свиданий она проводит время у больничной койки, отвлекая подругу рассказами от мучительной боли. При этом Коррин проявляет настойчивость и убеждает Джейн снова отправиться в бар с пятидесятым по счету тортом.

Подведем итог