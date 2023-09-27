Герман-младший  высказался о фильме «Воздух» на Токийском кинофестивале

«Это хорошо, что из такого огромного количества фильмов мы попали в список 15 кинолент. Здорово и очень почетно, что председателем жюри будет Вим Вендерс, как один из последних великих режиссеров мирового кино. Важно, что наше кино продолжает существовать в мире, несмотря на все сложности, порой мягкие запреты, которые существуют, во всяком случае, в Европе. «Воздух» - это искренняя картина, мы очень старались. Здорово, что судьба девушек-летчиц, героинь, о которых рассказывает фильм, находит отклик у иностранных специалистов по кино», - сказал Герман-младший.