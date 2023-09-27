Зрители выбрали самый ожидаемый мультфильм осени 2023 года

Конец сентября. Однако! Развеять осеннюю хандру помогут кинотеатры, где юных зрителей и их родителей ждут анимационные новинки.

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Тлум.Ру подводит итоги голосования за самую ожидаемую историю этого сезона.

Видео дня

Ещё не выбрали, что посмотреть? Пора-пора.

№ 19: «Суперсанта»

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Чего ждём от истории: новогоднего настроения и сумасшедшинки, учитывая, что главный герой — он же Санта — порядочно прикладывается головой и начинает мнить из себя ого-го какую важную шишку.

№ 18: «Супермозг»

Чего ждём от истории: нереальных межвидовых сражений, ну почти. В голове школьника поселятся пришельцы, это не шутка и даже не диагноз. Страсти обещают накалиться, когда придётся прибегнуть к помощи друзей.

№ 17: «Монстр и маги синих морей»

Чего ждём от истории: волшебства и веры в лучшее. Представьте только — вы классный волшебник, но вам никто не верит. Придётся поработать над репутацией и одолеть Тёмного Монстра, строго в компании других магов, никак иначе.

№ 16: «Страшилка и тайна города света»

Чего ждём от истории: милого путешествия с целью спасти родного отца, и всё это в непонятных декорациях и с участием странных — внешне, а иногда не только — второстепенных персонажей.

№ 15: «Мастер Кид»

Чего ждём от истории: перерождения. Это китайский мультфильм, показывающий возможность стать героем, достаточно лишь поверить в себя и немножко в знаки судьбы.

№ 14: «Форсажики»

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Чего ждём от истории: гонок, гонок и ещё раз гонок. И антропоморфных животных тоже.

№ 13: «Изобретатель»

Чего ждём от истории: тайн и переживай самого Леонардо да Винчи. Великий изобретатель, мыслитель, художник и просто крайне занятный человек — на его жизненном пути чего только не случилось, и всё это покажут зрителям.

№ 12: «Лео»

Чего ждём от истории: урока для всех зрителей, решивших в силу возраста ничего не менять и оставить как есть. Главному герою много-много лет, когда он сбегает из давно знакомого школьного кабинета. Чем дальше, чем веселее.

№ 11: «Большое маленькое приключение»

Чего ждём от истории: игрушечного путешествия и милейших енотиков, которых требуется спасти. Главный герой здесь настоящий Дон Кихот, да, даже если размеры у него не самый внушительные. Эй-эй, не наступите на него, иначе кто подвиги совершать будет?

№ 10: «Северные амуры»

Чего ждём от истории: исторические события, боевой отряд и остроумные сценки. Тем, кто не в теме, предлагаем прочитать несколько исторических справок, Северные амуры действительно существовали, а названы они так в честь Купидона!

№ 9: «Пернатый патруль»

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Чего ждём от истории: геройского становления птички, окружённой сородичами — смелыми, могучими и целеустремлёнными. Мультфильм обещает пусть и не самый-самый впечатляющий — согласитесь, «Легенды ночных стражей» не перебил пока никто! — взгляд на птичий мир, зато точно вдохновляющий.

№ 8: «Крылатая история»

Чего ждём от истории: исполнения желаний даже если судьба не хочет подыгрывать главному герою. Кто-то, кстати, может увидеть в мультфильме репрезентацию — у мотылька Патрика одно крыло недоразвито, что не мешает ему мечтать и пытаться мечты в жизнь воплощать.

№ 7: «По щучьему велению»

Чего ждём от истории: сказочных поворотов сюжета, в котором одной из главных целей является заполучить руку и сердце местной принцессы. И всё это в компании щуки, решившей ради такого даже в девушку обычную перевоплотиться.

№ 6: «Кентервильское привидение»

Чего ждём от истории: будор-р-ражущей погружения в то, как правильно реагировать на нежданных жильцов в вашем новом доме. Речь, конечно, о привидении, крайне нелюдимом и шумном.

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Чего ждём от истории: экологическую историю, представленную под видом приключенческой. Отряд животных намеревается спасти любимые джунгли, как не начать переживать за них и за природу?

Чего ждём от истории: музыки, способной связать между собой героев, зрителей, разные поколения, сюжетные линии и далее по объёмному списку. Нам, между прочим, собираются показать прошлое Цветана: там братьев целая куча, музыкальная группа и типичная для такой среды проблема — разногласия.

№ 3: «Щенячий патруль: Мегафильм»

Чего ждём от истории: череды супергеройских поступков, и пусть щенки постараются, ведь возможность увеличить свои силы и улучшить способности коснётся не только их. Впрочем, как и всегда.

Чего ждём от истории: сильную героиню, мотивированного злодея и достаточного количества песен. Учитывая, что история оригинальнее некуда, на неё студия должна сделать большую ставку, даже если Аша не чистокровная принцесса, любовь зрителей ей так или иначе пригодится.

№ 1: «Смешарики снимают кино»

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