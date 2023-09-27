Какие типажи сегодня популярны в российском кино

Российские кинематографисты сегодня изо всех сил стараются понять, как именно выглядит герой времени, за кем пойдет аудитория, на кого будет равняться.

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Кстати, если говорить, положа руку на сердце, то ярких героинь в современном российском кино и сериалах больше, чем героев, - это связано с тем, что в индустрию приходит все больше женщин, представительниц различных кинопрофессий - продюсеров, режиссеров, сценаристов. Но это тема для отдельного материала.

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Что касается героев, заметная тенденция, например, такая. Стали снимать о людях с особенностями развития. "Толя-робот", "По колено", "Кибер Иван", "Дивный мир", "Белые вороны" и другие картины - как художественные, так и документальные. Они рассказывают о том, как люди сумели превратить свои сложности в достоинства, и дают позитивный заряд зрителям.

Еще есть такие типы героев, как чудаки и чудики (вспоминаем Василия Шукшина, который и ввел это определение - "чудик"). Фильмы "Юра дворник", "Страсти по Матвею" и другие знакомят с персонажами, к которым зрители привязываются сразу. Сегодняшние герои часто неоднозначны - не делятся на плохой-хороший, как и сами люди. Поговорим и о других типажах, более традиционных и привычных для нашего зрителя.

№1. На все времена

Герой-защитник, патриот, военный, разведчик и так далее. Раньше, в советские времена, таким был Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова. Сегодня подобные типажи воплощают на экране такие артисты, как Игорь Петренко, Сергей Безруков и Александр Горбатов. В пример можно привести такие сериалы, как "Шпион", "Художник", "Начальник разведки" и другие.

№2. Такой, как все

Российская Газета

Пожалуй, самый неоднозначный герой представлен Александром Робаком в целом ряде фильмов и сериалов. Например, фильмы "Шторм" и "Снегирь". Герой Робака - обычный русский мужик, работяга, который способен и на неблаговидный поступок, и на бытовой подвиг. Пример неоднозначного героя - старпом из фильма "Ледокол" Николая Хомерики (актер - Алексей Барабаш). Или герой Александра Петрова из сериала "Звоните ДиКаприо!".

№3. Врач

Российская Газета

Частый герой в современных российских картинах - психолог и психотерапевт. Тут целый ряд проектов - от "Триггера" до "Медиатора", от "Переговорщика" до "Осьминога", "Черного облака" и сериала "Псих". Вызывает доверие, поскольку зрителям кажется, что разберется и с их проблемами.

№4. Святой

Российская Газета

Есть в кино и такой тип, как неявный герой. Казалось бы, совсем непримечательный и простой человек, а совершает то, о чем говорят поколения. Таков Александр Яценко в картинах "Праведник" или "Аритмия", а также в многосерийном фильме "Ненастье". Громкий героизм, похоже, раздражает современного зрителя, тогда как если он видит человека, похожего на себя, который заслуживает любви, внимания и признания остальных, это располагает его к персонажу. Евгений Цыганов играет тоже таких персонажей. На первый взгляд - простой, приглядишься - символ.

№5. Внеземной

Российская Газета

Снимается много спортивных драм и фильмов, связанных с космосом. Большинство из них - по реальным событиям. "Вызов", "Время первых", "Салют-7", "Движение вверх", "Легенда №17" и так далее. Не только спортсмены и космонавты, но и пожарные - интерес к этой профессии был заложен при создании драмы "Огонь". Но, похоже, в восприятии зрителей, особенно молодых, при знакомстве с такими героями возникает "эффект памятника". Что-то величественно-недосягаемое: таким позволено восхищаться, но как становиться похожим? Тем не менее видно, что авторы специально стараются создать такие образы, чтобы на них могли равняться целые поколения, а истории таких людей рассказывать своим домашним - детям и внукам.

№6. Чиновник

Российская Газета