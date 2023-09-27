Какие типажи сегодня популярны в российском кино
Российские кинематографисты сегодня изо всех сил стараются понять, как именно выглядит герой времени, за кем пойдет аудитория, на кого будет равняться.
Кстати, если говорить, положа руку на сердце, то ярких героинь в современном российском кино и сериалах больше, чем героев, - это связано с тем, что в индустрию приходит все больше женщин, представительниц различных кинопрофессий - продюсеров, режиссеров, сценаристов. Но это тема для отдельного материала.
Что касается героев, заметная тенденция, например, такая. Стали снимать о людях с особенностями развития. "Толя-робот", "По колено", "Кибер Иван", "Дивный мир", "Белые вороны" и другие картины - как художественные, так и документальные. Они рассказывают о том, как люди сумели превратить свои сложности в достоинства, и дают позитивный заряд зрителям.
Еще есть такие типы героев, как чудаки и чудики (вспоминаем Василия Шукшина, который и ввел это определение - "чудик"). Фильмы "Юра дворник", "Страсти по Матвею" и другие знакомят с персонажами, к которым зрители привязываются сразу. Сегодняшние герои часто неоднозначны - не делятся на плохой-хороший, как и сами люди. Поговорим и о других типажах, более традиционных и привычных для нашего зрителя.
№1. На все времена
Герой-защитник, патриот, военный, разведчик и так далее. Раньше, в советские времена, таким был Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова. Сегодня подобные типажи воплощают на экране такие артисты, как Игорь Петренко, Сергей Безруков и Александр Горбатов. В пример можно привести такие сериалы, как "Шпион", "Художник", "Начальник разведки" и другие.
№2. Такой, как все
Пожалуй, самый неоднозначный герой представлен Александром Робаком в целом ряде фильмов и сериалов. Например, фильмы "Шторм" и "Снегирь". Герой Робака - обычный русский мужик, работяга, который способен и на неблаговидный поступок, и на бытовой подвиг. Пример неоднозначного героя - старпом из фильма "Ледокол" Николая Хомерики (актер - Алексей Барабаш). Или герой Александра Петрова из сериала "Звоните ДиКаприо!".
№3. Врач
Частый герой в современных российских картинах - психолог и психотерапевт. Тут целый ряд проектов - от "Триггера" до "Медиатора", от "Переговорщика" до "Осьминога", "Черного облака" и сериала "Псих". Вызывает доверие, поскольку зрителям кажется, что разберется и с их проблемами.
Врач - тот типаж, который вызывает еще более сильную привязанность. Сергей Пускепалис ("Доктор"), Максим Аверин ("Склифософский"), Алексей Серебряков ("Доктор Рихтер"), Михаил Пореченков ("Доктор Тырса"), Даниил Страхов ("Знахарь") и другие становятся для людей чуть ли не родственниками.
№4. Святой
Есть в кино и такой тип, как неявный герой. Казалось бы, совсем непримечательный и простой человек, а совершает то, о чем говорят поколения. Таков Александр Яценко в картинах "Праведник" или "Аритмия", а также в многосерийном фильме "Ненастье". Громкий героизм, похоже, раздражает современного зрителя, тогда как если он видит человека, похожего на себя, который заслуживает любви, внимания и признания остальных, это располагает его к персонажу. Евгений Цыганов играет тоже таких персонажей. На первый взгляд - простой, приглядишься - символ.
№5. Внеземной
Снимается много спортивных драм и фильмов, связанных с космосом. Большинство из них - по реальным событиям. "Вызов", "Время первых", "Салют-7", "Движение вверх", "Легенда №17" и так далее. Не только спортсмены и космонавты, но и пожарные - интерес к этой профессии был заложен при создании драмы "Огонь". Но, похоже, в восприятии зрителей, особенно молодых, при знакомстве с такими героями возникает "эффект памятника". Что-то величественно-недосягаемое: таким позволено восхищаться, но как становиться похожим? Тем не менее видно, что авторы специально стараются создать такие образы, чтобы на них могли равняться целые поколения, а истории таких людей рассказывать своим домашним - детям и внукам.
№6. Чиновник
Герой-чиновник в отечественном кино - часто не образец для подражания. Тут примеры - Максим Лагашкин, который переиграл уже столько чиновников, что не перечислишь, Федор Бондарчук ("Два дня", "Год культуры"), Ян Цапник ("Последний министр") и другие.