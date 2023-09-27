Критик Шнейдеров высказался о завершении забастовки сценаристов

«Противостояние сценаристов, актеров и других членов съемочной группы с продюсерами длится десятилетиями, на протяжении практически всего существования Голливуда. Сначала противостояние было чисто финансовым, в последнее время добавился искусственный интеллект. Забастовки сценаристов приводят к огромным убыткам продюсеров, и те в конце концов идут на уступки. Я даже не сомневался, что эта забастовка завершится компромиссом, исход был предрешен с первой секунды. Продюсеры пошли на ограничение искусственного интеллекта, на увеличение зарплат — не в том объеме, в котором требовали сценаристы. Стороны нашли взаимоприемлемое решение», — сказал Шнейдеров.