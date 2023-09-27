В четверг, 28 сентября, в российский прокат выходит фантастическая драма южнокорейского производства «Луна».

По сюжету, трое космонавтов отправляются на Луну, а в результате аварии в живых остаётся только один — молодой Хван Со У, не умеющий управлять кораблём. Он вынужден выживать в тяжёлых условиях, пока на Земле ищут способ его спасти. Однако после некоторых событий задача становится практически невыполнимой, и судьба космонавта оказывается в руках его бывшего коллеги.

В четверг, 28 сентября, в российских кинотеатрах начинается показ фантастической драмы южнокорейского производства «Луна». Режиссёр, сценарист, а также один из продюсеров проекта — Ким Ён-хва, ранее работавший над такими картинами, как «С Богами: Два мира» и «200 фунтов красоты». Центральные роли исполнили Соль Гён-гу («Воспоминания убийцы», «2012: Цунами») и участник популярной музыкальной группы Exo То Гён-су.

Действие разворачивается в 2029 году. На Луну отправляются трое космонавтов. В результате вспышки на Солнце многие системы на корабле выходят из строя. После аварии живых остаётся лишь один участник миссии — молодой Хван Со У (То Гён-су), в тот момент единственный находившийся внутри корабля и не умеющий им управлять. Пока герой растягивает имеющиеся ресурсы и пытается выжить в непростых условиях, на Земле ищут способы его спасти. Корейский центр управления полётами намерен привлечь к сотрудничеству НАСА и в конце концов встречает поддержку со стороны коллег с Запада, но всё сильно усложняется, когда Хвану Со У удаётся прилуниться на обратной стороне спутника, практически недоступной для космонавтов. С этого момента в успех операции никто не верит и идти на жертвы не намерен, в результате чего судьба героя оказывается в руках его бывшего коллеги Дже Гука (Соль Гён-гу) и его помощницы-блогера. Дже Гук в силу личных причин давно отошёл от дел, однако, как со временем выясняется, находится в долгу перед Хваном.

Визуально картина получилась очень привлекательной — тщательно проработанные локации и выверенные кадры легко увлекают, даже когда по сюжету ещё ничего не происходит, а плавающая съёмка в сценах, действие которых разворачивается в космосе, создаёт убедительный эффект присутствия. Все артисты в фильме — идеальны, как на подбор: трое космонавтов очень молоды и выглядят как корейские поп-звёзды, большинство окружающих им не уступают. Словом, эстетическое удовольствие при просмотре практически гарантировано.

Кадр из фильма «Луна»

Однако с точки зрения технологий и изображения жизни за пределами Земли в фильме не показано ничего нового: как и многочисленные другие проекты подобной тематики, «Луна» одновременно напоминает стандартный набор голливудских фильмов— «Интерстеллар», «Гравитация» и «Марсианин». Кинематографисты из Южной Кореи не стали придумывать никаких новых, оригинальных решений, и не слишком старались объяснить технические подробности: корабль вышел из строя — и это всё, что нужно знать зрителям. Экшена, присущего жанру, в данном проекте сравнительно мало, поэтому наблюдать за «космической» стороной сюжета не слишком интересно.

Кроме того, авторы ленты на несколько месяцев опоздали с её выходом: после недавних успехов Индии экранная лунная гонка не кажется такой важной и напряжённой, а после релиза российского «Вызова» история о космосе, снятая не в космосе, уже не так впечатляет.

Впрочем, по-настоящему сильная сторона «Луны» — это личные драмы героев, их внутренние конфликты. Не самый оригинальный сюжет обретает глубокий смысл и становится многогранным, когда зрители узнают, что отец Хвана Со У тоже участвовал в подобной миссии и погиб, а Дже Гук был в этом отчасти виновен.

В результате Дже Гук, терзаемый чувством вины перед юным космонавтом, готов пойти на всё, лишь бы его спасти, и та же борьба с системой, не желающей идти на крайние меры ради одного человека, становится не стандартным препятствием, а личным долгом героя. Хван Со У в то же время не может избавиться от отчаяния, вызванного смертью отца, и обиды на него, и считает своей единственной целью завершение его дела.

Личные истории героев раскрываются постепенно, напряжение в картине постоянно растёт, и если её первая часть не слишком впечатляет, то оторваться от второй гораздо труднее. Актёры в картине порой сильно драматизируют, но в целом вполне убедительно передают характеры и переживания героев, что усиливает накал.

Ближе к кульминации тщательно выстроенное повествование слегка портит навязчивое желание авторов ленты оттянуть развязку: несколько раз зрителя подводят к тому, что Хван Со У обречён: у него заканчивается воздух, техника снова вышла из строя, система победила, спасать героя никто не будет. Однако всё меняется с появлением новых деталей личного характера: благодаря этому у персонажей в очередной раз растёт мотивация и возможности для спасения космонавта снова и снова находятся. Естественно, в любом массовом кино должен присутствовать так называемый аттракцион, но он перестаёт быть увлекательным после второго повторяющегося поворота.