Вуди Аллен признался, что не помнит свои фильмы

«Что я плохо помню, так это мои фильмы. Когда я заканчиваю фильм, я никогда к нему не возвращаюсь. И мне порой, знаете, пересказывают шутку, я говорю: окей. А мне говорят, это ж твоя шутка из твоего фильма! А я этот фильм видел, не знаю, 50 лет назад. Мне когда-то давным-давно актер Ричард Бертон сказал, что не смотрит на собственные роли, и я, помню, подумал, как это странно, как это вообще возможно», - признался Аллен.