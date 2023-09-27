Вышла короткометражка «Чудесная история Генри Шугара»

27 сентября на Netflix вышла «Чудесная история Генри Шугара» — короткометражный фильм Уэса Андерсона, режиссёра «Отеля «Гранд Будапешт», «Королевства полной луны» и недавнего «Города астероидов». Продолжительность картины составила всего 39 минут — ленту можно посмотреть с русскими субтитрами.

«Чудесная история Генри Шугара» рассказывает о богатом человеке, который пытается освоить специальный навык для того, чтобы мухлевать в азартных играх. Картина основана на одноимённой книге Роальда Даля.