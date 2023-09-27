Вышел трейлер научной фантастики «Ногти»

Apple опубликовала трейлер научно-фантастического фильма «Ногти». В нём показали ключевых персонажей, которые взаимодействуют друг с другом и в основном общаются о насущных проблемах.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

В центре сюжета оказывается женщина по имени Анна, которая работает в загадочном институте, призванном проверять наличие любви у самых отчаявшихся пар. Через какое-то время Анна сама пытается улучшить свою личную жизнь и встревает в неприятности.

Режиссёром ленты выступил Христос Нику. Главные роли в картине сыграли Джесси Бакли, Риз Ахмед и Джереми Аллен Уайт.