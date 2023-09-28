Новый фильм американского режиссера Вуди Аллена "Великая ирония" выходит в российский прокат в четверг, 28 сентября. По словам автора, картина снята в жанре "трагикомедийный триллер".

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Действие развернется в Париже. Фильм расскажет зрителям об истории Фанни, роль которой исполнила Лу де Лааж. Она успешна и независима, но несчастна в браке. В какой-то момент Фанни встречает своего старого одноклассника. Она решается на роман с писателем, влюбленным в нее с давних пор. Однако ревнивый муж (Мельвиль Пупо) начинает что-то подозревать, и Фанни оказывается в опасности.

Картина стала 50-й в карьере Аллена. Его предыдущий фильм "Фестиваль Рифкина" не обрел признания у публики, после чего возникли слухи об уходе режиссера из кинематографа. Однако вскоре Аллен объявил, что работает в Париже над новой, юбилейной картиной.

Помимо Пупо и де Лааж, в картине сыграли Эльза Зильберштейн, Нильс Шнайдер и Валери Лемерсье. Мировая премьера "Великой иронии" прошла 4 сентября в рамках внеконкурсной программы Венецианского фестиваля.