Стартовали съемки нового фильма Джонни Деппа «Модильяни»

Журналисты издания Variety сообщили , что в Будапеште стартовали съёмки нового фильма Джонни Деппа «Модильяни». Картина расскажет о жизни легендарного итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни. Амедео считается одним из самых видных представителей экспрессионизма начала XX века.

События второй режиссёрской работы Деппа развернутся в Париже в 1916 году, куда Модильяни переехал в 1906-м. Джонни дебютировал как режиссёр ещё в 1997 году — тогда он снял драму «Храбрец».