Вышел трейлер нового фильма автора "Тряпичного союза" и "Легенды №17" Местецкого
9 ноября в российский прокат выйдет "романтическая кинофантазия" сценариста и режиссёра Михаила Местецкого "Год рождения".
Местецкий писал сценарии к "Легенде №17", "Хорошему мальчику", дилогии "СуперБобровы", а также снял по своей истории "Тряпичный союз".
Синопсис "Года рождения" такой: "Мечтатель Филипп полон диких и утопических идей. Он живёт только своими увлечениями и, например, твёрдо намерен провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в родном Металлогорске. Но всё меняется, когда он встречает Марину и их обоих поглощает любовь. На горизонте уже маячит взрослая семейная жизнь, а он никак не может отказаться от нелепых фантазий. Однако, когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем фантастичнее становится мир вокруг, тем важнее для Филиппа не терять головы".
В ролях: Эльдар Калимулин ("Лада Голд", "Калашников", "Химера"), Анастасия Талызина ("Кентавр", "Тонкие материи", "Молчание") иЮра Борисов ("Эпидемия", "Серебряные коньки", "Мир! Дружба! Жвачка!").