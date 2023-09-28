Премьера фильма «Меч короля» с Миккельсеном в России перенесена

Премьера фильма «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном в России перенесена
Ранее называлась дата старта показа 9 ноября 2023-го, однако затем ее изменили на 1 февраля 2024 года, сообщил «Кинопоиск». Причины переноса не называются.
Кинолента рассказывает о наместнике короля (Мадс Миккельсен), который отправился по приказу датского монарха покорять Ютландию.
Мировая премьера картины состоялась в рамках Венецианского сериала. Отмечается, что она вызвала скандал.
Во время пресс-конференции журналист упрекнул режиссера фильма в том, что в фильме отсутствует расовое разнообразие. На что Николай Арсель ответил, что снимая фильм придерживался исторической достоверности.