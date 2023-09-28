Премьера фильма «Меч короля» с Миккельсеном в России перенесена

Ранее называлась дата старта показа 9 ноября 2023-го, однако затем ее изменили на 1 февраля 2024 года, сообщил «Кинопоиск». Причины переноса не называются.

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Кинолента рассказывает о наместнике короля (Мадс Миккельсен), который отправился по приказу датского монарха покорять Ютландию.

Мировая премьера картины состоялась в рамках Венецианского сериала. Отмечается, что она вызвала скандал.