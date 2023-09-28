В Голливуде будут продолжать работать над активными проектами

Теперь, когда забастовка сценаристов закончилась, голливудские студии готовятся возобновить производство своих проектов. Притом, как отмечает Variety, приоритет отдадут уже известным шоу или фильмам, а не новым.

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Так, Netflix будет активно дорабатывать второй сезон «Уэнсдей» и пятый сезон «Очень странных дел». Мэтт Ривз продолжит писать сценарий второй части «Бэтмена», а Universal Pictures будет ждать готовый сценарий одиннадцатой части «Форсажа».

По словам студий, работать над новыми проектами, когда есть много незаконченных старых, не самое логичное решение.

Кажется, в приоритете то, что почти завершено, но остановлено из-за забастовки. Они сейчас будут пытаться закончить то, что начинали раньше.