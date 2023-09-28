Кино недели: «Гардемарины 1787. Мир»

5 октября на большие экраны выходит долгожданное продолжение саги о гардемаринах от Светланы Дружининой. Четвертый фильм носит название «Гардемарины 1787. Мир», его действие происходит через тридцать лет после событий третьей части картины.

«Рамблер» рассказывает, что ожидать от нового фильма.

Идея снять в будущем фильм об уже повзрослевших юных гардемаринах пришла режиссеру Светлане Дружининой еще в 1990-х годах. Осуществить задумку появилась возможность лишь в 2019 году. Увы, бывшие соавторы «Гардемаринов» к этому времени уже ушли из жизни. Над сценарием Светлана Дружинина работала в одиночестве.

Сюжет

В основу фильма легли события в России 1787 года, а точнее, один из эпизодов русско-турецкой войны — Кинбурнское сражение, победу в котором одержал Александр Суворов.

Крым по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора был соединен с Россией, однако политики Европы, пытаясь разорвать этот союз, плетут всевозможные интриги. В грязную игру оказывается втянут незаконнорожденный сын Екатерины II Алексей Бобринский, отправленный в Европу на обучение. Предотвратить заговор государыня поручает давно знакомым гардемаринами Алексею Корсаку, Никите Оленеву и Павлу Горину.

В событиях принимают участие и их дети: Александр Корсак (сын Алексея Корсака и Софьи Зотовой) и Александра Белова (дочь Александра Белова и Анастасии Ягужинской), между которыми вспыхивают романтические чувства.

Работа над фильмом

Изначально Светлана Дружинина планировала снять только один фильм, который стал бы продолжением первых трех картин о гардемаринах. Однако, в процессе работы эта идея претерпела изменения. В результате вместо одного фильма продолжение «Гардемаринов» получило сразу две части: «мирную» и «военную».

Съемки первой части «Гардемарины 1787. Мир», которые велись в Крыму, Переславле-Залесском, Москве и Санкт-Петербурге и его окрестностях, закончились в конце лета 2020 года. Но режиссер не торопилась с монтажом картины, отдав предпочтение окончанию съемок и следующей части продолжения знаменитой саги, получившей название «Гардемарины 1787. Война». Съемки были завершены летом 2021 года.

Лишь после этого режиссер приступила к стадии постпродакшена первой части картины, а затем и второй. В итоге сознательно затянутый процесс создания картины позволил Дружининой выпустить оба фильма в прокат практически как единое целое: «Гардемарины 1787. Война» выйдет на экраны кинотеатров всего через месяц после премьеры четвертой части саги, 16 ноября 2023 года.

Актеры