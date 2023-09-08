4 фильма осени, которые нельзя пропустить

Осень – идеальное время для просмотра кинофильмов. Когда за окном льют дожди и бушует непогода, самое время отправиться в кинотеатр, купить попкорн и от души насладиться новой кинолентой.

© Кадр из фильма "Искусство по понятиям"

Если вы из тех людей, кто не пропускает ни одной значимой премьеры, этот материал для вас.

Видео дня

Подробнее о том, какие фильмы стоит смотреть этой осенью на большом экране, расскажет "Рамблер".

"Искусство по понятиям", 14 сентября

Кадр из фильма "Искусство по понятиям"

В центре сюжета неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, а также киллер и его босс, которые решаются на рискованную авантюру – отмыть деньги. Однако афера выходит из-под контроля после того, как наемный убийца начинает делать успехи в области авангардной живописи. Так спланированное преступление начинает превращаться в искусство.

"1993", 21 сентября

Кадр из фильма "1993"

Режиссер Александр Велединский, известный по картинам "Географ глобус пропил" и "Живой", снял драму про обычную семью, в жизнь которой ворвались беспрецедентные события 1993 года. Главные герои – супруги (Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова), которые любят друг друга – но внезапно они оказываются по разные стороны баррикад.

Картина снята по одноменному роману Сергея Шаргунова.

"Догмен", 28 сентября

Кадр из фильма "Догмен"

Новый боевик Люка Бессона повествует историю мужчины с особым даром – он как никто умеет понимать собак. Герой способен заставить животных сделать все, что угодно: украсть что-либо, напугать кого-то и даже приготовить поесть. Догмен не сильно озабочен людскими проблемами, его волнуют только преданные псы. Но когда власть над городом прибирает к рукам влиятельный наркобарон, главный герой оказывается не в силах мириться с происходящим.

"Великая ирония", 28 сентября

Кадр из фильма "Великая ирония"

В ноябре режиссер Вуди Аллен отпразднует 88-летие, но, кажется, он совершенно не готов уходить на пенсию. Этой осенью в прокат выйдет новая картина мэтра. Как всегда на стыке нескольких жанров – здесь и комедия, и триллер, и мелодрама.