Опубликован трейлер боевика "Последний наёмник" (не путать с французским фильмом с Ван Даммом двухлетней давности, в оригинале - "В стране святых и грешников", In the Land of Saints and Sinners) с Лиамом Нисоном в главной роли. Как нетрудно догадаться, его герой опять кому-то мстит и рискует близкими.