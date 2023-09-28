Опубликован трейлер боевика "Последний наёмник" (не путать с французским фильмом с Ван Даммом двухлетней давности, в оригинале - "В стране святых и грешников", In the Land of Saints and Sinners) с Лиамом Нисоном в главной роли. Как нетрудно догадаться, его герой опять кому-то мстит и рискует близкими.

Синопсис: "Легендарный наемный убийца Финбар решает, что он уже не так хорош и ему пора отойти от дел. Но однажды в город, где он залег на дно, наведывается банда и начинает беспредел. Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие. И на этот раз он рискует не только собой, но и всеми, кто ему дорог".