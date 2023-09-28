Вышел русский трейлер ирландского боевика с Лиамом Нисоном и "Джоффри Баратеоном"
Опубликован трейлер боевика "Последний наёмник" (не путать с французским фильмом с Ван Даммом двухлетней давности, в оригинале - "В стране святых и грешников", In the Land of Saints and Sinners) с Лиамом Нисоном в главной роли. Как нетрудно догадаться, его герой опять кому-то мстит и рискует близкими.
Синопсис: "Легендарный наемный убийца Финбар решает, что он уже не так хорош и ему пора отойти от дел. Но однажды в город, где он залег на дно, наведывается банда и начинает беспредел. Финбару ничего не остается, как встать на сторону правосудия и снова взяться за оружие. И на этот раз он рискует не только собой, но и всеми, кто ему дорог".
В ролях также: Керри Кондон ("Банши Инишерина", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Джек Глисон (Джоффри Баратеон из "Игры престолов"), Сара Грин, Колм Мини и другие.
Режиссер - Роберт Лоренц.
Дата российской премьеры - 23 ноября.