Вышел трейлер второго сезона комедии "Против всех"

Во втором сезоне Занозины продолжат бороться за дом деда Захара с застройщиком современного ЖК, чьи интересы теперь будет представлять безбашенная генеральская дочь Барбара. Ее методы борьбы агрессивны и жестоки, она готова пойти на все, чтобы снести дом Занозиных. Борьба продолжится и на любовном фронте: пока Василиса переживает исчезновение Германа, Витек не сдается и пытается занять место Германа не только в ее сердце, но и на работе.