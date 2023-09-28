Вышел трейлер второго сезона комедии "Против всех"
Вышел трейлер второго сезона комедии телеканала СТС и онлайн-кинотеатра START "Против всех".
Во втором сезоне Занозины продолжат бороться за дом деда Захара с застройщиком современного ЖК, чьи интересы теперь будет представлять безбашенная генеральская дочь Барбара. Ее методы борьбы агрессивны и жестоки, она готова пойти на все, чтобы снести дом Занозиных. Борьба продолжится и на любовном фронте: пока Василиса переживает исчезновение Германа, Витек не сдается и пытается занять место Германа не только в ее сердце, но и на работе.
К своим ролям вернутся Николай Добрынин ("Сваты"), Сергей Лавыгин ("Чебурашка"), Александра Урсуляк ("Гранд"),Тимофей Елецкий ("Трудные подростки") и Василиса Юсковец ("ИП Пирогова").
Также к касту присоединятся Александра Ребенок ("Жить жизнь", "Содержанки") - она и сыграет злую Барбару - и телеведущий Дмитрий Борисов.
Премьера на START - 16 октября.