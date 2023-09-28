В Омске стартовали съемки короткометражного фильма

В Омске стартовали съёмки короткометражного игрового фильма "Мгновения забвения" (6+). Автором сценария, режиссёром и одним из актёров киноленты стал Артур Балозян. Перенести короткометражный фильм на большие экраны помогут Школа Телевидения Телеканала "Продвижение", продюсер Евгений Друковский и исполнительный продюсер Софья Кудря.

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- Главное преимущество короткого метра - это рассказать историю недорого и быстро. Прям как картины Врубеля. Это и плюс, и минус одновременно, потому что не всегда хватает хронометража, чтобы раскрыть всех героев и рассказать о важных мелочах. Я расскажу историю и надеюсь, что она кому-то будет близка. А уж если кто-нибудь из неё вынесет какие-то уроки, вообще прекрасно. Значит не зря, - поделился с "Омск Здесь" Артур Балозян.

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Сюжет фильма будет основываться на авторском сценарии Балозяна. Зрители увидят историю любви, которая найдёт отражение в разных временных отрезках. Главные герои будут появляться на экране то пожилыми, то молодыми.

- Эта история о бабушке и дедушке, основанная на воспоминаниях пожилого мужчины. Мы будем видеть поступки молодого парня, которые будут оправданы им же, но из далёкого будущего. Фильм - это запутанный рассказ о любви и быстротечности времени, - объяснила исполнительный продюсер Софья Кудря.

На данный момент съёмочная группа успела отработать три сцены на улице: главный герой осмелится украсть у продавца букет живых цветов для своей любимой, рискуя быть пойманным стражами правопорядка. В этом эпизоде режиссёр и сценарист Артур Балозян сыграл уличного торговца. Первой локацией для съёмок стал парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

Будущий фильм погрузит зрителя в две совершенно разных эпохи: можно будет увидеть и день сегодняшний, и советское время. Поэтому, чтобы более точно изобразить прошлое, команде пришлось долго искать реквизит, ведь транспорт, одежду и предметы быта из СССР в хорошем состоянии не так просто отыскать.

- Некоторые действия в фильме происходят во времена СССР, маркером этого времени являются машины. У нас это красные "Жигули" - атрибут яркий и эстетичный. Костюмы мы искали на "Авито" и в секонд-хендах. Собирали реквизит, как пазл, чтобы воссоздать нужную эпоху, - отметила Софья.

Знаменитый мастер тревожного ожидания Альфред Хичкок говорил: чтобы "получить великий фильм, необходимы три вещи: сценарий, сценарий и ещё раз сценарий". По словам Артура Балозяна, сценарий к этому фильму писался весьма хаотично, после чего все отрывки сюжетной линии сложились в единую картину.

- Трудно ответить, как рождается сценарий, потому что это произошло, на мой взгляд, спонтанно. Сначала приходят в голову отдельные мысли, какие-то отдельные сцены. Потом думаешь над тем, как бы это всё объединить в одну картину, а потом ещё и придать ей смысл. Иногда бывает наоборот, сначала появляется идея, а потом уже думаешь, как её преподнести, - рассказал сценарист.

Стоит также отметить, что у режиссёра уже был опыт съёмок короткого метра на базе Школы ТВ. Работа была презентована на закрытых кинопоказах и не была рассчитана на широкий круг зрителей.

Авторы проекта намереваются завершить съёмки до новогодних каникул и планируют принять участие в кинофестивалях. Кроме того, лента "Мгновения забвения", возможно, будет показана в эфире телеканала "Продвижение".

Наш фотограф Илья Петров побывал на съёмочной площадке, чтобы поделиться с нашими читателями энергичной атмосферой кинопроизводства.

Отметим, что ранее команда Школы Телевидения Телеканала "Продвижение", продюсер Евгений Друковский и исполнительный продюсер Софья Кудря сняли короткометражный фильм "Новая мама" (12+), который неоднократно становился фаворитом жюри международных кинофестивалей. А режиссёр киноленты Александр Кузовков стал одним из немногочисленных фотографов, чья работа попала в каталог ежегодной фотопремии 35AWARDS.