Хор поющих курочек в трейлере «Заветного желания»

У вас часто исполняются желания? Нет, мы сейчас не о Елене Блиновской говорим, а о настоящей магии — какая бывает только в мультфильмах. Желания — штука сложная, их нужно уметь правильно формулировать, а не то получится что-то нелепое или даже опасное.

Walt Disney Animation Studios показали свежий трейлер грядущего мультфильма «Заветное желание» — смотрим вместе с Тлум.Ру.

О чём речь?

Семнадцатилетняя Аша, остроумная девушка-идеалистка, загадывает настолько сильное желание, что на него отвечают космические силы. И не просто силы, а маленький шарик безграничной энергии под именем Звезда (или Стар). Вместе Аша и Звезда противостоят самому грозному врагу — правителю страны Росас королю Манифико. А главное их оружие — сила правильно сформулированного желания.

А что бы вы загадали? Герои этого мультфильма очень разнообразны в своих запросах: тут и полёты, и рыцарский статус, и даже хор поющих курочек. Аша, вон, загадала, чтобы её козлёнок Валентино мог разговаривать. Вот только король Манифико требует, чтобы жители страны Росас отдавали все свои желания ему — и большинству из них не суждено будет сбыться.

Мультфильмом занимались режиссёры Крис Бак («Холодное сердце») и Фавн Вирасантхорн («Райя и последний дракон»), а сценаристами выступили Дженнифер Ли, Эллисон Мур и Крис Бак. Картину озвучили Ариана ДеБоз (Аша), Крис Пайн (король Манифико), Анжелика Кабрал (королевы Амайя) и Алан Тьюдик (домашний козлик Аши по имени Валентино).