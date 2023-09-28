Хор поющих курочек в трейлере «Заветного желания»
У вас часто исполняются желания? Нет, мы сейчас не о Елене Блиновской говорим, а о настоящей магии — какая бывает только в мультфильмах. Желания — штука сложная, их нужно уметь правильно формулировать, а не то получится что-то нелепое или даже опасное.
Walt Disney Animation Studios показали свежий трейлер грядущего мультфильма «Заветное желание» — смотрим вместе с Тлум.Ру.
О чём речь?
Семнадцатилетняя Аша, остроумная девушка-идеалистка, загадывает настолько сильное желание, что на него отвечают космические силы. И не просто силы, а маленький шарик безграничной энергии под именем Звезда (или Стар). Вместе Аша и Звезда противостоят самому грозному врагу — правителю страны Росас королю Манифико. А главное их оружие — сила правильно сформулированного желания.
А что бы вы загадали? Герои этого мультфильма очень разнообразны в своих запросах: тут и полёты, и рыцарский статус, и даже хор поющих курочек. Аша, вон, загадала, чтобы её козлёнок Валентино мог разговаривать. Вот только король Манифико требует, чтобы жители страны Росас отдавали все свои желания ему — и большинству из них не суждено будет сбыться.
Мультфильмом занимались режиссёры Крис Бак («Холодное сердце») и Фавн Вирасантхорн («Райя и последний дракон»), а сценаристами выступили Дженнифер Ли, Эллисон Мур и Крис Бак. Картину озвучили Ариана ДеБоз (Аша), Крис Пайн (король Манифико), Анжелика Кабрал (королевы Амайя) и Алан Тьюдик (домашний козлик Аши по имени Валентино).
Мировая премьера мультфильма «Заветное желание» состоится 22 ноября.
Малыши против Армагеддона: обзор новых «Детей шпионов»