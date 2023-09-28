Про Рика и Морти снимут полнометражный мультфильм

Создатель популярного анимационного сериала "Рик и Морти" Дэн Хармон собирается снять по его мотивам полнометражный мультик.

© Российская Газета

Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter. Проект задуман как расширенная серия и по формату должен напоминать "Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный"1999 года.

Переговоры о создании ленты со студией Warner Bros. начались еще до забастовки сценаристов в Голливуде, но затем по понятным причинам были заморожены. В связи с окончанием протестной акции есть надежда на возобновление диалога и начало съемок.