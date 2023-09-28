Вышел трейлер нового фильма автора "Как я провел этим летом" с Янковским
Опубликован трейлер подросткового фэнтези "Самая большая Луна".
Синопсис: "Среди нас живут эмеры, сверхлюди, наделённые необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не способны любить. Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всё изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций, она даже не представляет, какой невероятной силой обладает. Суждено ли ей спасти этот мир, или она была создана его разрушить?"
В ролях: Симона Куст, Иван Ивашов ("1993", "Последний аксель"), Аристарх Венес ("Детективный синдром", "Закон каменных джунглей", "Водоворот", "Мастер"),Таша Цветкова ("ЮЗЗЗ", "Стрим"), Филипп Янковский ("Зеркало", "Контейнер", "Карамора") и другие.
Режиссёр и сосценарист - Алексей Попогребский ("Коктебель" - совместно с Борисом Хлебниковым, "Простые вещи", "Какя провел этим летом", "Оптимисты").
Премьера - 22 февраля 2024 года.