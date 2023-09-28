«Пила 10» получила самые высокие оценки критиков в серии

До выхода «Пилы 10» остаётся один день. Многие журналисты и критики уже успели посмотреть картину и поставить ей оценку.

К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes новая часть франшизы получила рейтинг «свежести» в 86% — это самый высокий показатель среди всех фильмов серии. Оценка сформирована на основе 21 рецензии.

Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде вылечиться от рака. Однако вскоре он обнаруживает, что вся операция — афера известного серийного убийцы, который уже приготовил новые ловушки для своей жертвы.